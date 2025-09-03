RD Congo : un fonds qatari souhaite investir 21 milliards de dollars dans divers secteurs

Agriculture, finances, mines... la société d'investissement qatarie Al Mansour Holding, fondé par un membre de la famille royale, souhaite investir dans de multiples secteurs en RD Congo. Fin août, la même société a promis 70 milliards de dollars d'investissements dans quatre pays d'Afrique australe. 

Le
03 Sep. 2025 à 16h34 (TU)
Mis à jour le
Par
Lorène Bienvenu
avec AFP
Des mineurs travaillent dans la carrière de coltan

Des mineurs travaillent dans la carrière de coltan D4 Gakombe à Rubaya, en République démocratique du Congo, le vendredi 9 mai 2025. 

AP Photo/Moses Sawasawa, fichier
Un fonds qatari souhaite investir vingt-et-un milliards de dollars en République démocratique du Congo (RD Congo), où Doha intervient comme médiateur dans le conflit dans l'est du pays, a annoncé le gouvernement congolais, mercredi 3 septembre. 

Le fondateur du groupe, la société d'investissement qatarie Al Mansour Holding, est aussi membre de la famille royale au Qatar. Le cheikh Mansour bin Jabor bin Jassim Al Thani a effectué une visite à Kinshasa, capitale de la RD Congo, dans le cadre d'une tournée sur le continent africain, mardi 2 septembre. 

Au cours d'une rencontre qui s'est tenue, mardi, avec la Première ministre congolaise Judith Suminwa, la délégation qatarie a présenté une "lettre d’intention portant sur un investissement de près de 21 milliards de dollars" en RD Congo, a ajouté la primature congolaise dans un communiqué. 

"Ce partenariat stratégique associe l'entreprise privée Al Mansour Holding, l’État du Qatar et la RDC", précise le texte. 

Ces investissements concernent de "multiples secteurs", parmi lesquels l'agriculture, les finances, les mines, l'industrie pharmaceutique ou encore les hydrocarbures, selon le communiqué. 

Contacté par l’AFP, un responsable qatari a indiqué que la visite du cheikh Mansour en RD Congo s’effectuait à titre privé, en tant qu’homme d’affaires.

70 milliards de dollars en Afrique australe

Fin août, Al Mansour Holding a promis 70 milliards de dollars d'investissements dans quatre pays d'Afrique australe. 

Ces engagements financiers énormes interviennent alors que ces pays pauvres doivent faire face aux réductions drastiques de l'aide américaine depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. 

L'est de la RD Congo est en proie à la résurgence du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, qui s'y est emparé de vastes pans de territoire. 

Les tentatives diplomatiques pour résoudre la crise ont toutes échoué jusqu'à l'intervention surprise du Qatar, qui a réussi mi-mars à réunir à Doha les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, dont les deux pays ont signé un accord de paix fin juin à Washington. 

En avril, des négociations ont débuté à Doha entre Kinshasa et le M23, et se poursuivent toujours, jusqu'à présent sans effet réel sur le terrain où les affrontements se poursuivent malgré les déclarations des belligérants.

Afrique
CONGO, Rép. démocratique du
Guerre en RDC

