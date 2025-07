RD Congo : une plainte déposée contre la famille Tshisekedi en Belgique

“Trop c’est trop”, pour une membre d’une ONG katangaise, co-dépositaire d’une plainte à l’encontre de neuf membres du clan Tshisekedi, au pouvoir en République démocratique du Congo, rapporte le média belge La Libre. Cette plainte, déposée devant la justice belge par plusieurs organisations non gouvernementales katangaises et de quatre anciens directeurs de la Gécamines (entreprise publique congolaise de prospection minière) vise la belle-sœur, le fils, les frères, cousins du président congolais et même la première dame du pays.

Détournement de fonds d’État

La membre de l’ONG dénonce dans La Libre "le niveau jamais vu de la prédation de ce clan au pouvoir.” Elle ajoute que “Chaque mois, ce sont des dizaines de millions d'euros qui sont détournés des caisses de l'État et de nos provinces par une famille et leurs associés avec la complicité de certains États".

Les travaux d’ONG ayant enquêté sur les méthodes et les filières utilisées par les membres du clan Tshisekedi pour l'exploitation à des fins personnelles, des minerais, mais aussi sur leur mainmise sur la plupart des juteux business de la sous-traitance minière servent de base à la plainte.

Les auteurs de ces pillages se sont introduits dans toutes les strates de l'appareil d'État et sont parvenus à neutraliser la justice et les forces de l'ordre, de sorte qu'il est devenu impossible de se faire entendre et de défendre nos droits en RD Congo. Auteurs de la plainte

"Normalement, toutes ces plaintes auraient dû être gérées par un organe de poursuite localisées en République démocratique du Congo, soulignent les plaignants dans La Libre. Malheureusement, les auteurs de ces pillages se sont introduits dans toutes les strates de l'appareil d'État et sont parvenus à neutraliser la justice et les forces de l'ordre (police des mines, police nationale congolaise, les forces armées traditionnelles), de sorte qu'il est devenu impossible de se faire entendre et de défendre nos droits en RD Congo".

Comme la plainte a été déposée en Belgique, elle concerne uniquement les détenteurs de la nationalité belge. Pour cette raison, la plainte insiste sur le fait que les neuf personnalités ciblées ne sont pas les seules à mettre en danger le secteur minier katangais.