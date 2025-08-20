RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

L'ONG Amnesty International accuse plusieurs groupes armés - dont le Mouvement du 23 mars (M23) soutenu par le Rwanda et les Wazalendo appuyés par l'armée congolaise- d'"atteintes aux droits humains généralisées" qui "pourraient s'apparenter à des crimes de guerre". L'organisation affirme que "le Rwanda et la RDC ne peuvent continuer à fuir leurs responsabilités".

Un enfant portant de l'eau passe devant les forces de Wazalendo combattant les rebelles du M23 patrouillant à Sake, en République démocratique du Congo, le 31 août 2024.

Disparitions, viols collectifs, tortures, exécutions sommaires, hôpitaux attaqués... La liste des "brutalités des parties belligérantes", retranscrites dans ce rapport "ne connaît aucune limites", selon Tigere Chagutah, directeur régional d’Amnesty International pour l'Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Elles sont commises par les différents groupes armés dans l'est, dont le M23 d'avoir commis des viols collectifs, des exécutions sommaires et des enlèvements dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Ces atrocités visent à punir, intimider et humilier les civils, alors que chaque côté tente d’asseoir son contrôle. Tigere Chagutah, directeur régional d’Amnesty International pour l'Afrique de l’Est et l’Afrique australe

Riche en ressources, l'est de la RDC est en proie à des conflits depuis 30 ans, et les violences se sont intensifiées depuis 2021 avec la résurgence du groupe antigouvernemental M23, qui s'est emparé des grandes villes de Goma en janvier puis de Bukavu en février.

Plus de 53 victimes et témoins pour élaborer le rapport

Le Mouvement du 23 mars (M23), soutenu par le Rwanda, de même que des milices locales affiliées à Kinshasa, "ont infligé des viols collectifs à des femmes et fait subir à des civils des atteintes aux droits humains généralisées" qui "pourraient s'apparenter à des crimes de guerre", affirme Amnesty International dans ce rapport, basé sur les témoignages de plus de 53 victimes et témoins.

#RDC 🇨🇩: «Ils nous ont dit qu'allait mourir» un nouveau rapport sur des abus graves dans le Nord & Sud-Kivu: viols collectifs, exécutions sommaires, torture & attaques contre des centres de santé par le #M23 et les Wazalendo.#6MillionVoices #Justice4Congo https://t.co/uFm5s2EW9d — Amnesty Eastern Africa (@AmnestyEARO) August 20, 2025

Sur les 14 survivantes de violences sexuelles du Nord-Kivu et du Sud-Kivu avec lesquelles Amnesty International s’est entretenue, huit ont affirmé avoir été violées en réunion par des combattants du M23, cinq par des Wazalendo et une par des soldats des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

"Toutes les victimes de viols collectifs commis par des combattants du M23 ont expliqué que les auteurs des agressions portaient des uniformes ressemblant à ceux du M23 et s'exprimaient en kinyarwanda, langue parlée par certains combattants du M23", ont assuré les auteurs.

"Félix Tshisekedi doit honorer son engagement à l’égard de la justice"

Dans l'est de la RDC, "les femmes ne sont en sécurité nulle part: elles sont violées chez elles, dans des champs ou dans les camps où elles cherchent refuge", a dénoncé Tigere Chagutah.

Chargement du lecteur...

Des combattants du M23 "se sont également livrés à des atteintes aux droits humains contre des membres de la société civile, des journalistes et des avocats", selon Amnesty, qui cite notamment des "actes de torture", et "des disparitions forcées". Amnesty assure également disposer d'éléments montrant que le M23 s'est rendu coupable de cinq exécutions sommaires.

"Le Rwanda et la RDC ne peuvent continuer à fuir leurs responsabilités, ils doivent amener tous les auteurs présumés à répondre de leurs actes". Tigere Chagutah

Et d'ajouter: "Il est temps que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, honore son engagement à l’égard de la justice et de l’obligation de rendre des comptes et fasse en sorte que les combattants wazalendo qui commettent des crimes soient traduits en justice et que les autres soient démobilisés et réintégrés dans la vie civile. En tant que partie au conflit, le Rwanda doit faire en sorte que tous les membres des Forces rwandaises de défense présents en RDC respectent le droit international humanitaire".

Les violences contre les civils continuent dans l'Est, où les affrontements de ces dernières semaines entre le M23 et l'armée congolaise appuyée par des milices locales ont fait des milliers de déplacés. Plus de deux millions de personnes ont été forcées de quitter leur domicile depuis janvier dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, où le M23 est actif.