RD Congo : visite du procureur de la CPI

Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) est arrivé cette nuit à Kinshasa pour une visite en République démocratique du Congo, où un conflit s'est intensifié dans l'est ces dernières semaines, a annoncé son bureau.

"Nous sommes extrêmement inquiets des récents développements au Congo. Nous savons que la situation, particulièrement dans l'est, est grave", a-t-il déclaré à la presse à son arrivée.

Un message très clair doit être passé : aucun groupe armé, aucune force armée, aucun allié d'un groupe armé ou d'une force armée n'a de chèque en blanc. Ils doivent respecter le droit international humanitaire. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale

Et "je suis très clair dès maintenant : on doit percevoir que le droit est appliqué", a poursuivi Karim Khan, et "nous allons voir si le droit international humanitaire peut supporter les exigences des populations de République démocratique du Congo, à savoir l'application uniforme de la loi".

Des membres d'une patrouille du M23 dans les rues de Goma, au Congo, le jeudi 30 janvier 2025. @AP Photo/Brian Inganga

Le groupe armé M23, soutenu par quelque 4.000 soldats rwandais selon des experts de l'ONU, a repris les armes fin 2021 contre le gouvernement du président Tshisekedi et s'est depuis emparé de vastes pans de territoire dans l'est de la RDC, riche en minerais.

Lors d'une offensive-éclair ces dernières semaines, le M23 a notamment pris le contrôle de Goma et Bukavu, les chefs-lieux des provinces du Nord et Sud-Kivu.

Les populations de RDC sont "aussi précieuses que celles d'Ukraine, d'Israël ou de Palestine, que les filles et femmes d'Afghanistan", a martelé le procureur.

Durant sa visite, Karim Khan doit rencontrer le président de la RDC Félix Tshisekedi, des ministres, la représentante du secrétaire-général de l'ONU dans le pays Bintou Keita, ainsi que des victimes et des membres de la société civile.

Un enfant transportant de l'eau passe devant les forces de Wazalendo qui combattent le M23 en patrouille à Sake, en République démocratique du Congo, le 31 août 2024. @AP Photo/Moses Sawasawa

La première enquête dont s'est saisie la CPI après avoir entamé ses travaux en 2002 concernait la RDC. Depuis, elle a condamné définitivement trois personnes pour des crimes commis dans ce pays, dont l'est est ravagé depuis trois décennies par des conflits accompagnés d'exactions.

Le bureau du procureur de la CPI a ouvert en 2023 une nouvelle enquête sur des allégations de crimes commis depuis janvier 2022 dans la province du Nord-Kivu (est de la RDC).

Les services de Karim Khan, lequel s'était déjà rendu dans le pays en mai 2023, ont indiqué début février que la situation actuelle dans l'est de la RDC "entre dans le cadre de l'enquête en cours".