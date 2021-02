RDC : 11 civils et 3 soldats tués dans une attaque des ADF en Ituri

Les Forces démocratiques alliées (ADF) ont fait incursion dans la localité de Ndalya et "ont tué au moins onze personnes". Dans les combats qui ont suivi, "trois éléments des forces armées sont tombés" tandis que l'armée a "neutralisé quatre éléments ADF", a déclaré à l'AFP le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la province de l'Ituri.

"L'ennemi s'est retiré dans la brousse, nous continuons à le poursuivre pour que nous puissions mettre notre population hors du danger", a-t-il ajouté.

La localité de Ndalya est située dans la chefferie de Walese Vonkutu, dans le territoire d'Irumu, à une centaine de km de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri.

Les ADF sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais, installés dans l'Est de la RDC depuis 1995. Ils n'attaquent plus l'Ouganda voisin depuis des années, mais commettent régulièrement des massacres depuis octobre 2014 dans la région de Beni, lesquels ont fait plus d'un millier de morts.

Ces combattants sont considérés actuellement comme les plus violents dans le territoire de Beni. Leurs attaques touchent depuis quelques mois les territoires voisins d'Irumu et Mambassa dans la province de l'Ituri.



Après quelques semaines de relative accalmie, des attaques attribuées aux ADF ont repris dans les territoires de Beni et d'Irumu.

Entre juillet et décembre 2020, des attaques attribuées aux combattants ADF ont fait "468 (...) tués dont 108 femmes et 15 enfants" dans les territoires de Beni, Irumu et Mambassa, selon un récent rapport du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'Homme.

Dans le territoire de Beni, l'armée a lancé, fin octobre 2019, des opérations d'"envergure" avec pour objectif de mettre fin à l'activisme des ADF dans la région. Les forces gouvernementales avaient ensuite affirmé avoir délogé les ADF de tous les sanctuaires qu'ils occupaient.

Les combattants ADF opèrent désormais en "petits groupes mobiles", ont affirmé des experts des Nations unies dans un rapport adressé au Conseil de sécurité en décembre.



