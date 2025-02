RDC: "accélération" du retrait du Burundi, où l'afflux de réfugiés est inédit depuis 25 ans

Le Burundi "accélère" le retrait de troupes déployées dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) face à l'avancée du M23 et de ses alliés rwandais, a affirmé jeudi à l'AFP une source militaire de ce pays des Grands Lacs qui connaît un afflux de réfugiés inédit depuis 25 ans.

Le groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par des forces rwandaises, s'est emparé ces dernières semaines de Goma et Bukavu, capitales provinciales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, après avoir déjà conquis ces dernières années de vastes pans de cette région riche en ressources naturelles.

Un employé de Médecins sans frontières (MSF) a par ailleurs été "très grièvement blessé" jeudi lors de tirs sur une base de l'ONG dans la province du Nord-Kivu (est), a indiqué l'organisation, soulignant qu'un enfant avait aussi été touché.

Fichier vidéo Mercredi, l'ONU s'est inquiétée de l'avancée des combats vers "d'autres zones stratégiques" de l'est congolais, soulignant le risque "plus que jamais réel" d'un embrasement régional.

Les combats des dernières semaines font notamment craindre une répétition de ce que l'on a appelé la deuxième guerre du Congo (1998-2003), impliquant de nombreux pays africains et entraînant des millions de morts par la violence, les maladies et la famine.

Le Burundi, qui a déployé depuis 2023 plus de 10.000 soldats en soutien à l'armée congolaise, avait déjà, malgré les démentis officiels, commencé à retirer des troupes selon des sources interrogées mercredi par l'AFP.

"Depuis hier (mercredi), l'armée a accéléré l'extraction de nos soldats déployés dans la plaine de Rusizi (frontalière du Burundi) en RDC, avant qu'ils ne soient piégés par l'arrivée du M23 à Uvira", a affirmé jeudi à l'AFP un haut gradé de l’armée, sous couvert d'anonymat.

Des réfugiés congolais fuyant les violences dans l'est de leur pays arrivent dans le camp de Gihanga au Burundi le 17 février 2025 AFP

La commune d'Uvira, côté congolais, fait pratiquement face de l'autre côté de la frontière à Bujumbura, capitale économique du Burundi.

Cette source a précisé qu'une partie des soldats, n'ayant pas pu rejoindre à temps la plaine de Rusizi et Uvira, "sont coincés dans le secteur déjà tombé aux mains de l'ennemi."

"Nous faisons face à un sérieux problème de ravitaillement de nos soldats qui sont toujours en RDC", a-t-il ajouté, critiquant une armée congolaise "totalement désorganisée".

"Sauver nos vies"

Des milliers de familles congolaises ont traversé ces derniers jours la frontière entre la RDC et le Burundi, un couloir économique et humain crucial dans cette zone enclavée des Grands Lacs.

Des réfugiés congolais fuyant les combats dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le camp de Gihanga au Burundi, le 17 février 2025 AFP

"C'est la plus grande vague de réfugiés que le Burundi connaît depuis le début des années 2000", a affirmé mercredi la représentante du HCR au Burundi, Brigitte Mukanga-Eno, lors d'une conférence de presse à Bujumbura.

Mme Mukanga-Eno a estimé à 6.000 le nombre de familles entrées au Burundi et à 30.000 celui des réfugiés. Les autorités burundaises avaient évoqué 10.000 personnes lundi.

"Ces chiffres sont tout à fait temporaires puisque malheureusement les gens continuent d'affluer par milliers chaque jour", a-t-elle ajouté, mentionnent comme points chauds les provinces frontalières de Bubanza et de Cibitoke.

Des Congolais arrivent au camp de réfugiés de Rugombo, au Burundi, le 17 février 2025, après avoir fui la guerre dans l'est de leur pays AFP

Avant cette vague, le Burundi comptait selon le HCR environ 90.000 réfugiés sur son sol, essentiellement congolais et venus notamment pendant les deux guerres du Congo (1996-1997 et 1998-2003).

Jointe par téléphone, "Maman Cady", une congolaise d'une soixantaine d'années qui n'a souhaité donner que son surnom, est arrivée dimanche dans le stade de Rugumbo (province de Cibitoke), où sont rassemblés de nombreux réfugiés.

"On dort part terre dans le stade à la belle étoile, on n'a pas encore eu de couverture ou de tente, nous manquons de tout. Nous sommes obligé d'endurer le soleil et la pluie dans ce stade car on nous empêche de le quitter", a-t-elle témoigné.

Au même endroit, Kitenge, un mototaxi de 25 ans ne souhaitant pas donner son nom complet, a affirmé avoir fui "avant même l'arrivée du M23" la localité congolaise de Sange, avec sa femme et ses deux enfants, "pour sauver nos vies."

Le ministère burundais de l'Intérieur a affirmé que le Burundi octroierait le statut de réfugié à tous les Congolais entrés depuis janvier.

"Violation du droit international"

Dans ce conflit, Kinshasa accuse Kigali de vouloir contrôler l'exploitation et le commerce de minerais utilisés dans les batteries et les équipements électroniques.

Le Rwanda dément, et affirme que sa sécurité est menacée par certains groupes armés présents dans la région, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), créées par d'anciens responsables hutu du génocide des Tutsi au Rwanda.

Jeudi, les Etats-Unis ont annoncé des sanctions financières contre James Kabarebe, un haut responsable rwandais, accusé d'"orchestrer le soutien" des troupes rwandaises au M23 dans l'est de la RDC.

Et le ministère allemand des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur rwandais à Berlin et condamné "fermement la violation du droit international" que constitue selon lui la présence de troupes rwandaises dans l'est congolais.