RDC : au Sud-Kivu, ceux qui ont tout perdu dans les inondations

Une semaine après les inondations meurtrières dans la région du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, les recherches se poursuivent pour trouver les disparus ensevelis sous la boue ou les décombres. Ceux qui ont survécu, endeuillés et choqués, ont tout perdu et attendent, entre peur et désespoir, qu'on leur vienne en aide.