RDC: combats entre l'armée et des rebelles ougandais près de Beni

L'armée congolaise a annoncé samedi que des affrontements avec des rebelles ougandais de Forces démocratiques alliées (ADF) étaient en cours dans la périphérie de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, après une attaque de ses positions dans la nuit de vendredi à samedi.

"Les ADF ont attaqué nos positions dans un quartier périphérique de Beni-ville dans la nuit de vendredi à samedi. Présentement, nous les avons repoussés mais les opérations sont toujours en cours", a déclaré à l'AFP le capitaine Mak Hazukay, porte-parole de l'armée dans cette région.

"Le bilan sera donné à la fin des opérations. Les affrontements se font (aux) armes lourdes et légères", a ajouté l'officier.

"Mon voisin est touché par une balle perdue. Les combats sont violents avec des détonations au quartier Bel air" dans la périphérie de Beni, a déclaré Paul Sabuni, un habitant interrogé par l'AFP.

"Depuis, le quartier s'est vidé de ses habitants", a précisé cet enseignant de 39 ans.

Les derniers affrontements entre l'armée congolaise et des ADF remontent à fin mai, ayant fait cinq morts parmi les militaires congolais et quatorze rebelles ougandais tués.

Depuis, une relative accalmie avait été enregistrée pendant tout le mois de juin.

Créés en 1989 pour défendre les droits de musulmans s'estimant bafoués par le régime de Kampala, les ADF ont été progressivement repoussés vers l'ouest par l'armée ougandaise, et se sont installées dans l'est de la RDC, une région riche en ressources naturelles et en proie à de nombreux conflits armés. Ils constituent un groupe mystérieux dont les membres sont repliés sur eux-mêmes.

Ils sont accusés par les autorités congolaises et la Mission des Nations unies au Congo (Monusco) d'avoir tué plusieurs centaines de civils depuis 2014 dans la région de Beni.

Cette version a été remise en cause en 2015 par le Groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, selon lequel les responsabilités sont partagées entre les ADF et d'autres éléments armés, dont des membres de l'armée congolaise.

Les ADF sont également accusés de la mort de quinze Casques bleus tanzaniens dans la région de Beni en décembre 2017.