RDC: combats entre l'armée et les rebelles du M23 dans l'est, Kigali pointé du doigt

Des combats ont opposé lundi l'armée congolaise aux rebelles du "Mouvement du 23 mars" (M23) dans l'est de la République démocratique du Congo, poussant des habitants des villages de la région à fuir vers l'Ouganda, selon des sources locales.

En fin de journée, le général congolais Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur de la province du Nord-Kivu, a affirmé dans un communiqué que le M23 était "soutenu par les Forces de défense du Rwanda" (RDF) et que l'armée de RDC avait "mis la main sur deux militaires rwandais".

Les positions de l'armée congolaise "ont été attaquées par les M23" à Runyoni et à Chanzu dans la nuit de dimanche à lundi, avait auparavant déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Muhindo Lwanzo, directeur de cabinet de l'administrateur militaire du territoire de Rusthuru, dans le Nord-Kivu.

"Ils ont occupé nos positions" durant la nuit. Dans la matinée, des "affrontements" étaient en cours, "nous sommes en train de chercher comment récupérer les endroits" pris, a-t-il ajouté.

Dans son communiqué, le général Ekenge précise les identités des deux militaires rwandais arrêtés, selon lui, au cours de ces attaques: l'adjudant Jean-Pierre Habyarimana et le soldat de rang John Uwajeneza Muhindi, alias Zaje, du 65e bataillon de la 402e brigade des RDF.

Dans le groupement voisin de Jomba, "la situation est tendue", la population tente de fuir vers l'Ouganda ou vers le centre de Rutshuru, avait également indiqué dans la matinée Jackson Gacuki, chef de ce groupement.

"Ici, rien ne va, les gens traversent vers l'Ouganda avec leur bétail. Il y a eu plusieurs tirs depuis ce matin, et de plus en plus les armes se font entendre", a témoigné auprès de l'AFP François Sebakara, un habitant de Bunagana.

Des milliers de personnes ont fui en Ouganda via cette ville-frontière, a affirmé à l'AFP l'administration du district ougandais de Kisoro.

"Le nombre de réfugiés qui ont traversé depuis le Congo à la suite des combats dépasse les 4.000 (...) Les réfugiés ont commencé à arriver avant l'aube et sont venus en grand nombre, en grande partie de Bunagana", a déclaré le major Peter Mugisha, commissaire résident du district de Kisoro.

Ce chiffre est susceptible d'augmenter et "en raison de l'afflux, nous avons fermé certaines écoles pour les abriter temporairement avant qu'ils ne soient relocalisés par le HCR", le Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU, dans la localité de Nyakabande, a-t-il ajouté.

Également appelé "Armée révolutionnaire congolaise", le M23 est issu d'une ancienne rébellion tutsi congolaise du Nord-Kivu jadis soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, pays frontaliers de cette province en proie depuis plus de 25 ans aux violences de nombreux groupes armés.

Défait en 2013 par l'armée congolaise, le M23 fait de nouveau parler de lui depuis novembre, lorsqu'il a été accusé d'avoir attaqué plusieurs positions militaires dans la région de Rutshuru.

L'armée congolaise mène des opérations militaires dans la province du Nord-Kivu tout comme dans celles voisines de l'Ituri et du Sud-Kivu contre ces groupes, dont le M23.

Dans un communiqué publié ce week-end, l'ex-mouvement rebelle a estimé que les opérations de l'armée congolaise "contre (ses) combattants traduisent, sans doute, le choix définitif du gouvernement de la République d'en découdre avec le M23".