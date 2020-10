RDC : évasion spectaculaire à la prison de Beni suite à une "attaque des ADF"

Des centaines de prisonniers, dont des présumés membres des Forces démocratiques et alliées (ADF), se sont évadés de la prison de Beni dans l'Est troublé de la République démocratique du Congo, après une attaque attribué à ce groupe armé, ont indiqué mardi de sources administrative et policière.

"La prison de Kangbayi a été attaquée par des ADF", a déclaré à l'AFP Modeste Muhindo Bwakanamaha, maire par intérim de Beni.

"Seule une centaine de détenus n'ont pas quitté la prison sur le 1.455 qui s'y trouvait", a-t-il ajouté.

"Deux prisonniers (ont été) tués par balles et sur 1.300 détenus, un grand nombre s'est volatilisé dans la nature" après cette attaque conduite "par des rebelles ADF, vers 4h30", a pour sa part indiqué la police sur twitter.

Des dizaines de militaires et policiers sécurisaient la prison mardi avant midi, tandis que les autorités locales visitaient le lieux, a constaté un correspondant de l'AFP.

Deux véhicules blindées de la Mission des Nations unies au Congo (Monusco) étaient positionnés sur les lieux.

Des riverains venus sur le lieux disaient craindre une recrudescence de "l'insécurité" après cette spectaculaire évansion, d'après les témoignages recueillis par l'AFP.

Les ADF sont accusés du massacre de plus d'un millier de civils dans la région de Beni depuis octobre 2014.

Ils ont tué des centaines de civils rien que depuis novembre l'année dernière, quand l'armée congolaise a annoncé une offensive contre leurs bases et leurs leaders dans la forêt et la jungle autour de Beni.

A l’origine, les ADF sont des rebelles ougandais musulmans présents en RDC depuis 1995. Ils n'ont pas attaqué l'Ouganda voisin depuis des années, vivant de trafics dans la région.

Certaines de leurs attaques sont revendiquées par les jihadistes de l’État islamique depuis avril 2019, sans preuve concrète d'une réelle affiliation.

Les évasions ne sont pas rares dans les prisons surpeuplées de la RDC, construite pour la plupart pendant l'époque coloniale (avant 1960).