RDC: fin des élections après 2 jours de vote, 1ers réusltats attendus vendredi

Des électeurs sont allongés sur le sol d'un bureau de vote de Kinshasa le 20 décembre 2023. De nombreux bureau de vote pour les élections générales ont ouvert avec beaucoup de retard mercredi à travers le pays. Voters gather and rest on the floor at the end of the voting day in a polling station at the Reverend Kim School in Kinshasa on December 20, 2023. Millions of Congolese head to the polls on December 20, 2023 in a high-stakes Democratic Republic of Congo general election in which President Felix Tshisekedi is seeking a new term against a fragmented opposition.