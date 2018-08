RDC : Joseph Kabila, candidat ou pas à la présidentielle ?

"L'oiseau rare sera connu tôt" ce mercredi 8 août au matin. Cette déclaration - sous forme de promesse - a été faite, ce mardi soir, par le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, qui sortait alors d'une réunion avec Joseph Kabila.



Le président congolais, lui, se sera tu jusqu'au bout. Dernière apparition publique, médiatisée : un voyage en Angola en fin de semaine dernière. Et là encore, officiellement, il ne se prononce ni sur son avenir personnel, ni sur un éventuel dauphin.



Mais la date butoir est là. Ce mercredi à 16h30, heure locale, les Congolais sauront si leur dirigeant respecte bien la Constitution et passe la main après deux mandats.

Autres candidatures

L'opposition, elle, est prête. Felix Tshisekedi, chef de file de l'UDPS - l'Union pour la démocratie et le progrès social - a déposé sa candidature ce mardi. La veille, c'est le président de l'Union pour la nation congolaise (UNC), Vital Kamerhé, qui s'est rendu à la commission électorale. Jeudi dernier, 24 heures après son retour d'exil, Jean Pierre Bemba était le premier poids lourd de l'opposition à faire acte de candidature : "Même de La Haye j'avais écrit à l'attention de l'opposition une lettre demandant déjà en décembre 2017 que l'opposition puisse se réunir. Qu'on ait des actions communes, qu'on ait une stratégie commune tout en gardant l'autonomie de chaque parti." Ces trois hommes envisageraient même, à terme, une candidature unique, pour cette élection présidentielle à un tour.



Une figure de l'opposition anti-Kabila manque toujours à l appel : Moïse Katumbi reste coincé en Zambie, empêché de rentrer en RDC. Pour lui aussi, ce mercredi 8 août est la date butoir pour déposer sa candidature à la présidentielle.