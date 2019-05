RDC: Kagame invité des funérailles en demi-teinte de Tshisekedi père

Le président du Rwanda Paul Kagame, parfois considéré comme un ennemi en République démocratique du Congo, a été vendredi à Kinshasa l'invité d'honneur -et surprise- du président Félix Tshisekedi pour les funérailles de son père, l'ex-opposant Etienne Tshisekedi, décédé en février 2017 à Bruxelles.

L'arrivée dans un stade des Martyrs (80.000 places au total) à moitié plein seulement du président Tshisekedi avec ses deux invités de marque, Paul Kagame et le président de l'Angola Joao Lourenço, a marqué le climax de cette journée de deuil en demi-teinte peu après 15H30 (14H30 GMT).

La présence à Kinshasa de Paul Kagame, pour la première fois depuis 2010, marque un degré supplémentaire dans le réchauffement entre l'immense RDC et le petit mais très influent Rwanda, deux pays qui se regardent avec méfiance depuis 25 ans.

Mieux développé économiquement, Kigali dénonce l'insécurité engendrée par la présence des groupes armés dans l'est congolais à ses frontières, à commencer par le FDLR pro-Hutu. Les Congolais accusent leurs voisins de piller le coltan du Nord-Kivu.

Avant d'arriver au stade, les trois chefs d'Etat se sont d'ailleurs engagés à "renforcer l'axe Congo-Angola-Rwanda" pour "éradiquer les groupes armés congolais et étrangers", dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion tripartite.

Derrière ce mini-sommet africain, le peuple de Kinshasa ne vibrait pas comme prévu au rythme d'un moment de recueillement à la mesure du rôle joué par l'ex-opposant et Premier ministre Etienne Tshisekedi dans l'histoire du Zaïre puis du Congo.

En début d'après-midi, une procession de quelques milliers de personnes a accompagné le cercueil de la morgue vers le stade, très loin des foules immenses qu'Etienne Tshisekedi pouvait mobiliser de son vivant.

Comme lors de l'arrivée du corps la veille à la nuit tombée, l'ambiance n'avait rien à voir non plus avec les passions pré-électorales de fin 2018, quand les candidats faisaient des retours triomphaux à Kinshasa après un séjour à l'étranger (Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Tshisekedi fils et son "ticket" Vital Kamerhe).

En soi, le retour d'Etienne Tshisekedi sur la terre de ses ancêtres, où il va enfin recevoir une sépulture samedi, est cependant un signe d'apaisement politique.

Le "Sphynx de Limete" est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles où il venait se faire soigner.

Sa dépouille reposait depuis dans un funérarium de la capitale belge, faute d'accord entre sa famille et l'ancien régime du président Joseph Kabila pour l'organisation des obsèques.

"Il y avait de la défiance des deux côtés", a reconnu vendredi matin l'ancien porte-parole du régime Kabila, Lambert Mende, sur Radio France internationale (RFI).

A l'époque, le parti des Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), contestait le maintien au pouvoir de M. Kabila au-delà de la fin de son mandat en décembre 2016. Le sang avait coulé en septembre et décembre de cette année.

Tshisekedi père était aussi un des artisans de l'accord du 31 décembre 2016 avec le pouvoir sous l'égide de l'épiscopat pour éviter d'autres violences.

Le rapatriement de son corps a été rendu possible avec l'investiture le 24 janvier de son fils Félix, proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre.

Tshisekedi fils a reçu les attributs du pouvoir présidentiel des mains de Joseph Kabila, qui a gardé le contrôle de tous les autres leviers de commande.

Ce scénario d'une première passation pacifique du pouvoir est contesté par l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu.

En contestant la victoire du fils, M. Fayulu se retrouve dans la situation du père en 2011, qui s'était proclamé vainqueur de l'élection présidentielle face à Joseph Kabila.

"Je vous demande à vous tous de rechercher ce monsieur (Joseph Kabila) partout où il est dans le territoire national et de me l’amener ici vivant", avait lancé en décembre 2011 Tshisekedi père.

"Fier d'avoir été à ses côtés depuis 1990, je salue son combat pour la justice et la démocratie en #RDC", a commenté M. Fayulu en postant une photo où il pose avec Tshisekedi père.

M. Fayulu n'était pas au stade des Martyrs, pas plus que l'autre grande figure de la coalition d'opposition Lamuka, Moïse Katumbi, rentré de trois ans d'exil le 20 mai. L'ex-président Kabila n'était pas là non plus.

Une messe doit être célébrée en soirée au stade des Martyrs. L'inhumation est prévue samedi dans un mausolée à Nsele, à la sortie de Kinshasa, entre le fleuve Congo et les plateaux Bateke. Un haut-lieu du mobutisme.

En marge des funérailles, la presse congolaise a annoncé ce vendredi le retour d'exil d'un autre opposant, Antipas Mbusa Nyamwisi, qui avait fui le régime Kabila en 2012.