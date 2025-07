RDC : Kinshasa accueille le premier festival mondial de musique et de tourisme

Depuis ce mercredi 16 juillet, et jusqu’au vendredi 18 juillet prochain, Kinshasa, la capitale congolaise, vibrera au rythme de son premier festival mondial de musique et de tourisme. Au programme, de nombreux événements dont des concerts des stars congolaises telles que Fally Ipupa et Werrason.

Le ministre congolais du Tourisme, Didier M’Pambia, et sa collègue de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 15 mai 2025, à Kinshasa, en RDC.

« La route de la Rumba », telle est la thématique centrale de ce nouveau rendez-vous culturel, qui se veut la preuve que musique et tourisme peuvent être étroitement liés.

Faire rayonner la RDC à travers sa musique et son patrimoine

Initié par le ministère congolais du Tourisme, en partenariat avec ONU Tourisme, cet événement ambitionne de faire rayonner la République démocratique du Congo à travers sa musique et son patrimoine naturel, deux de ses grandes richesses souvent oubliées au profit des minerais.

Pendant trois jours, les festivaliers ont ainsi la possibilité d’assister à des concerts, de voir des expositions sur les richesses culturelles et gastronomiques du pays, ou encore d’effectuer une visite guidée de Kinshasa et une randonnée sur le fleuve Congo.

De nombreuses tables-rondes seront également organisées autour de la musique, du droit d’auteur, de la propriété intellectuelle, de la révolution numérique, du développement des destinations touristiques, du rôle de la jeunesse dans l’innovation et la valorisation du patrimoine culturel…

Depuis 2015, Kinshasa est devenue ville créative de l’UNESCO dans le domaine de la musique. Elle se présente donc désormais comme le porte-étendard de la musique congolaise dans toute sa diversité. Pas étonnant donc que la rumba soit rentrée en décembre 2021 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Aujourd’hui, la musique urbaine et les danses kinoises ont franchi les frontières nationales et font la renommée de la RDC dans le monde entier. Il existe même actuellement une culture particulière et propre à cette mégapole d’environ quinze millions d’habitants.

La musique comme vecteur de développement touristique

Dotée d’une grande diversité culturelle et d’un environnement naturel exceptionnel, la RDC veut se positionner comme une destination stratégique sur la scène musicale et touristique africaines. Ce festival mondial de la musique et du tourisme entend incarner cette ambition nationale.

Un peu partout à travers le monde, de nombreuses destinations cherchent en effet à se diversifier afin d’attirer toujours plus de visiteurs. La musique peut donc stimuler le tourisme et représenter la principale motivation pour voyager, visiter des sites exceptionnels, assister à des festivals, pratiquer la musique ou la danse…

En Angleterre, la ville de Liverpool accueille près de 300 000 visiteurs par an dans ses musées, bars et autres restaurants entièrement consacrés à la musique des Beatles. De la même manière, Bob Marley a très largement contribué au développement touristique en Jamaïque.

Il pourrait en être de même demain pour Kinshasa et donc la RDC, grâce notamment à des artistes congolais mondialement connus comme feu Papa Wemba, Fally Ipupa ou encore Koffi Olomide.

Le décalage entre l’ambition affichée et la portée réelle du festival

Et comme le rapporte nos confrères locaux du quotidien Forum des as, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a rappelé le caractère stratégique de l’événement dans son allocution d’ouverture. « Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser nos forces culturelles et créatives de la nation, pour raffermir l'unité nationale et projeter, avec fierté et ambition, une image renouvelée, positive et inspirante de la RDC sur la scène internationale. », a-t-il souligné.

En matière de tourisme, beaucoup considèrent cependant que la RDC reste très largement en friche. « On observe un manque d’infrastructures, une absence de circuits balisés, et une image internationale encore brouillée. On sent une volonté politique, mais sans vision structurée ni une coordination entre les ministères concernés. », nous a confié Mugisho Bashomba, responsable de la rubrique culture de la radio et du site d’information en ligne Ouragan.cd

Lors de la conférence de presse, il était clairement annoncé une programmation mêlant des artistes congolais à des invités internationaux issus d’au moins une dizaine de pays. Mais à l’arrivée, seuls deux artistes étrangers, un Angolais et un Kenyan, figurent sur la liste. Mugisho Bashomba, journaliste

Par ailleurs, il y a un décalage entre l’ambition affichée et la portée réelle de ce festival qui se veut mondial. Son site internet officiel par exemple, ne mentionne que la Côte d’Ivoire et le Congo Brazzaville pour ce qui concerne les concerts.

Et à cet égard, notre confrère Mugisho Bashomba nous a affirmé que : « Lors de la conférence de presse, il était clairement annoncé une programmation mêlant des artistes congolais à des invités internationaux issus d’au moins une dizaine de pays. Mais à l’arrivée, seuls deux artistes étrangers, un Angolais et un Kenyan, figurent sur la liste. »