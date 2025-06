RDC: la cheffe de la mission de l'ONU est arrivée à Goma, ville tenue par le groupe armé M23

La cheffe de la mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC (Monusco) s'est rendue jeudi à Goma, pour une première visite dans cette ville stratégique de l'est du pays depuis sa prise de contrôle fin janvier par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a indiqué la mission.

Bintou Keita, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et cheffe de la Monusco "est arrivée à Goma pour une visite de trois jours, au cours de laquelle elle rencontrera les représentants de l’AFC/M23 afin d’échanger sur les priorités du mandat de la Monusco, notamment la protection des civils", a indiqué la mission sur X.

"Je suis ici pour écouter et exprimer ma solidarité avec la population de Goma et avec le personnel de la Monusco. Votre résilience est remarquable", a-t-elle ajouté.

L'est de la République démocratique du Congo (RDC), riche en ressources naturelles et frontalier du Rwanda, est en proie à des violences depuis plus de 30 ans. La situation s'est enlisée depuis la résurgence en 2021, du groupe armé M23 soutenu par Kigali et son armée, et qui s'est emparé de Goma fin janvier à la suite d’une offensive éclair.

Des barbelés entourent l'entrée de la base de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) à Goma, le 25 mai 2025 en RDC AFP/Archives

La visite de Mme Keita à Goma intervient "avant son briefing au conseil de sécurité de l'ONU le 27 juin", a indiqué à l'AFP Sakuya Oka, une responsable de la communication au sein de la Monusco.

Présente en RDC depuis 1999, la mission de maintien de la paix de l'ONU, jugée inefficace par les autorités congolaises, s'est retirée en juin 2024 de la province du Sud-Kivu, première étape d'un désengagement total prévu en trois phases. Goma est la capitale de la province du Nord-Kivu.

Avant le lancement de son désengagement, la Monusco comptait environ 15.000 Casques bleus.