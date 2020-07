RDC: la fille de Lumumba demande ses "reliques" au roi des Belges

La fille du héros de l'indépendance du Congo Patrice Emery Lumumba, a demandé au roi des Belges le retour au pays de ses "reliques", près de 60 après l'assassinat de ce "héros sans sépulture".

"Nous les enfants de Lumumba, nous la famille Lumumba, nous demandons le juste retour des reliques de Patrice Emery Lumumba sur la terre de ses ancêtres", écrit Juliana Amato Lumumba dans une lettre au roi Philippe de Belgique.

Cette lettre parvenue mardi à l'AFP est datée du 30 juin dernier, jour du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, ex-colonie belge.

A cette occasion, le roi Philippe avait présenté des "regrets" historiques pour les "souffrances et les humiliations" infligées aux Congolais pendant la colonisation.

Patrice Emery Lumumba reste un "héros sans sépulture", rappelle sa fille dans cette lettre écrite "au nom de la grande famille" du héros national.

Premier ministre en 1960, renversé, arrêté, Patrice Emery Lumumba a été livré à ses ennemis, les séparatistes katangais, qui l'ont assassiné le 17 janvier 1961, avec l'aide d'hommes de main belges.

En 2000, l'un de ces Belges, le commissaire de police Gérard Soete, racontera à l'AFP avoir découpé et dissous dans l'acide le corps de Lumumba et deux de ses fidèles, Joseph Okito et Maurice Mpolo.

Dans un documentaire diffusé sur la chaîne allemande ARD la même année, M. Soete affirmera avoir conservé des dents de Lumumba, en les montrant.

En 2016, le sociologue Ludo De Witte avait porté plainte contre la fille de M. Soete, accusé de détenir une dent de l'ancien Premier ministre qu'elle a également montrée dans une interview à un journal.

Dans sa lettre, la fille de Patrice Lumumba dénonce "les déclarations abjectes, faites en Belgique, de détention de quelques-uns de ses restes".

En 2001, la Belgique avait reconnu sa "responsabilité morale" dans la mort de Lumumba au terme d'une commission d'enquête parlementaire.