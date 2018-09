RDC : la Lucha dans la rue contre la machine à voter

En République Démocratique du Congo, la Lucha est descendue dans la rue pour dire "non" à la machine à voter, qu'elle juge peu fiable. Et exige son retrait d'ici la présidentielle de décembre. Dans plusieurs ville du pays, Kinshasa, Kananga, Goma, des marches ont été organisées. Une vingtaine de militants du mouvement citoyen a été arrêtée et brutalisée.