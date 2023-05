RDC : "L'autre, c'est moi" au Goma Rire Festival

Malgré les violences qui endeuillent l'est de la République démocratique du Congo, le Goma Rire Festival réunissait ces derniers jours des humoristes congolais, rwandais et burundais. Cette 3ème édition, axée sur le vivre ensemble, avait pour thème "L'autre, c'est moi". L'événement a apporté des sourires à la population et lui a permis de fuir, l'espace d'un instant, la dure réalité qui sévit dans la région.