RDC : le chaos après les inondations dans le Sud-Kivu

Par TV5MONDE KEVIN BERG

Les inondations ont fait plus de 200 morts et au moins autant de blessés mais de nombreuses victimes restent à identifier. Alors que les habitants ramassent les débris et tentent de retrouver leurs familles, des milliers de personnes sont désormais sans-abris.