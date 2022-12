RDC : le M23 annonce son retrait d'une position stratégique dans l'est du pays

"Le M23 apporte son soutien aux efforts régionaux et accepte de céder ses positions de Kibumba à la responsabilité de l'EACRF (force régionale de la Communauté est-africaine)". Dans un communiqué, les rebelles annoncent leur retrait après des semaines de combats avec l'armée congolaise.

Le document est signé par Lawrence Kanyuka, porte-parole politique de ce mouvement rebelle, qualifiant son annonce d'un "geste de bonne volonté fait au nom de la paix". Depuis la relance de son offensive en octobre, la rébellion tutsi du M23 a conquis de vastes pans du territoire du Nord-Kivu, province congolaise frontalière du Rwanda. L’assaut a entraîné une brutale montée de tension entre Kinshasa et Kigali.

La commune de Kibumba est notamment passée sous contrôle du M23 mi-novembre après d'intenses combats avec l'armée. Sa perte de contrôle par les forces congolaises a fait craindre une prise de Goma, ville de plus d'un million d'habitant, et capitale provinciale du Nord-Kivu.

Des habitants transportent du bois près de la ligne de front entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales FARDC, au nord de Goma, le 25 novembre 2022. Jerome Delay (AP)

Kigali accusée de soutien au M23

Cette annonce du retrait de Kibumba intervient au moment où l'armée rwandaise est accusée d'avoir mené des opérations militaires dans l'est congolais et d'avoir fourni "des armes, des munitions et des uniformes" à la rébellion du M23, selon un rapport d'experts mandatés par les Nations unies, pas encore publié.

Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement le M23 et de combattre à ses côtés. Par conséquence, les relations entre les deux voisins sont exécrables et l'ambassadeur rwandais a été expulsé par la RDC. De son côté, Kigali dément les accusations.

Parmi les différentes initiatives diplomatiques lancées pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC, un sommet organisé, il y a un mois, à Luanda, a décidé d'un cessez-le-feu le 25 novembre au soir, et envisagé un retrait du M23 des zones conquises deux jours plus tard.

Faute de quoi, la force régionale est-africaine en cours de déploiement dans le Nord-Kivu interviendrait pour déloger les rebelles. Mais jusqu'à présent, le M23 a gardé ses positions et a même élargi par endroits la zone sous son contrôle.



Dans son communiqué, le M23 a présenté "sa gratitude aux dirigeants régionaux pour leurs efforts incessants de trouver une solution pacifique au conflit en cours dans l’Est de la RDC".



