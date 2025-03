RDC: le M23 et la SADC s'entendent à Goma sur l'évacuation de la force régionale

Le groupe armé antigouvernemental M23 a conclu vendredi à Goma, ville de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) qu'il contrôle depuis fin janvier, un accord avec la SADC sur l'évacuation de la force militaire déployée par ce bloc des pays d'Afrique australe.

Mi-mars, la SADC (Southern African Development Community, en français Communauté de développement d'Afrique australe) a mis fin au mandat de cette force régionale, la SamiRDC, déployée depuis décembre 2023 pour "combattre", au côté de l'armée de la RDC, les groupes armés opérant dans l'est du pays, notamment le M23, qui a conquis de vastes zones depuis qu'il a repris les armes en 2021 contre le gouvernement de Kinshasa.

Mais la SamiRDC n'a pu endiguer une récente offensive d'ampleur du M23 - soutenu selon l'ONU par l'armée rwandaise - au cours de laquelle il s'est emparé fin janvier de Goma et 15 jours plus tard de Bukavu, capitales respectives des provinces des Nord- et Sud-Kivu.

Étaient notamment réunis vendredi à Goma les chefs d'état-major des armées d'Afrique du Sud, de Zambie, du Malawi et de Tanzanie, ainsi que le chef militaire du M23, Sultani Makenga, selon le document conjoint publié à l'issue de la rencontre.

Selon ce texte signé par les deux parties, celles-ci ont convenu que le M23 "facilite le retrait immédiat des troupes de la SamiRDC avec leurs armes et équipements" via l'aéroport de Goma, pour l'heure inutilisable car endommagé par les combats.

Le M23 et la SADC ont donc décidé la mise sur pied d'un comité conjoint chargé d'évaluer l'état de l'aéroport et la SADC s'est engagée à participer à sa réparation.

"La SADC a décidé de nous accompagner à la réparation de l'aéroport de Goma pour que cet aéroport s'ouvre au plus vite, afin que le retrait des troupes de SamiRDC se fasse dans un bref délai", a déclaré à la presse à Goma le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka.

Les effectifs de la SamiRDC n'ont jamais été publiés, mais les analystes estiment qu'environ 1.300 hommes ont été déployés. Le nombre de ceux à évacuer de Goma n'a pas été révélé.

Selon un diplomate, ils sont environ un millier, réfugiés dans une base de la Mission de l'ONU en RDC (Monusco) à Goma depuis la prise de la ville, sans liberté de mouvement.

Le M23 avait permis fin février l'évacuation de soldats de la SADC "grièvement blessés" dans les combats durant son offensive sur Goma.

14 soldats sud-africains sont morts lors de cette offensive, dont au moins deux Casques bleus de la Monusco. Des soldats du Malawi et de la Tanzanie participant à la SamiRDC ont également été tués.

Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité, distribué le 20 mars, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dénonce "les restrictions imposées par le M23 à la liberté de circulation de la Monusco" dans les zones qu'il contrôle.