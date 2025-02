RDC: le Parlement européen appelle l'UE à suspendre un partenariat avec le Rwanda

Le Parlement européen a demandé ce jeudi à l'Union européenne de suspendre un partenariat sur les matières premières avec le Rwanda, pays qui soutient la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo.

Des personnes déplacées par les combats entre les rebelles du M23 et les soldats du gouvernement quittent leur camp suite à une instruction des rebelles du M23 à Goma, en République démocratique du Congo, mardi 11 février 2025.

Dans une résolution adoptée jeudi à une large majorité (443 voix pour, 4 contre), le Parlement "prie instamment la Commission et le Conseil de suspendre immédiatement le protocole d'accord UE-Rwanda sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières jusqu'à ce que le Rwanda prouve qu'il a mis fin à son ingérence et qu'il a cessé d'exporter des minerais extraits des zones contrôlées par le M23".

La signature de ce protocole, en février 2024, avait été vivement critiquée par le président de la RDC Félix Tshisekedi, qui l'avait accusé d'encourager "le pillage des ressources naturelles congolaises par le Rwanda".

Le gouvernement de la RD Congo accuse le Rwanda de vouloir faire main basse sur les ressources, minières notamment, de l'Est congolais, une des raisons pour lesquelles, selon lui, Kigali soutient la rébellion du groupe armé antigouvernemental M23 ("Mouvement du 23 mars").

Les consommateurs ne veulent pas que leurs smartphones et leurs ordinateurs portables soient liés aux minerais de conflit.

Pour Mounir Satouri, eurodéputé du groupe des Verts et président de la Commission sur les droits humains, "le partenariat stratégique UE-Rwanda sur les filières durables de matières premières était indéfendable dès le départ". Il "ne peut être maintenu alors que le sang coule dans l'est du Congo et que des minerais sont illégalement acheminés au Rwanda", selon lui.

"Les consommateurs ne veulent pas que leurs smartphones et leurs ordinateurs portables soient liés aux minerais de conflit", a souligné M. Satouri dans un communiqué.

Dans sa résolution, le Parlement européen "presse le gouvernement rwandais de retirer ses troupes du territoire de la RDC" et de "cesser de coopérer avec les rebelles du M23".

Il demande en outre à la Commission et aux États membres de "geler l'aide budgétaire directe au Rwanda jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions relatives, entre autres, à l'accès de l'aide humanitaire et à la rupture de tous les liens avec le M23".

Le Parlement les appelle également à "geler leur assistance militaire et sécuritaire aux forces armées rwandaises".

"Nous voulons un gel complet de toute l'aide européenne au Rwanda" et "l'annulation" des championnats du monde de cyclisme sur route prévus en septembre à Kigali, a souligné l'eurodéputée Hilde Vautmans (Renew, centristes), saluant une "résolution forte, adoptée par une large majorité".