RDC: les chefs d'Etat d'Afrique australe en sommet pour définir un "plan d'action"

Des membres du mouvement M23 montent la garde devant le convoi de combattants présumés des FDLR au principal poste frontière entre la RDC et le Rwanda , le 1er mars 2025 à Goma

Les chefs d'Etat d'Afrique australe se concertent jeudi en sommet extraordinaire pour réfléchir à un "plan d'action" sur le conflit dans l'est de la RDC, quelques jours avant le début de négociations de paix entre belligérants.

Cette réunion en visioconférence de l'Organisation de coopération régionale (SADC) organisée depuis Harare, capitale du Zimbabwe qui préside actuellement l'organisation, a commencé à environ 10HOO locales (08H00 GMT).

Outre le "réexamen du mandat" de la mission internationale de la SADC en publique démocratique du Congo (RDC), le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a invité dans son discours d'ouverture ses homologues à "examiner la situation sécuritaire" sur place et à formuler un "plan d'action"

La RDC est un des 16 pays membres de cette organisation, qui l'a jusqu'ici soutenue de manière indéfectible en appelant au respect de "son intégrité territoriale" face aux avancées du M23 dans l'est de la RDC, soutenue par les forces du Rwanda voisin, qui lui ne fait pas partie de la SADC.

Ce sommet intervient après une percée diplomatique notable annoncée cette semaine par l'Angola, pays médiateur dans le conflit: la tenue mardi dans sa capitale Luanda de "négociations de paix" entre délégations du gouvernement congolais et du M23, les premières depuis que ce dernier s'est emparé ces deux derniers mois de Goma et Bukavu, principales villes de l'est de la RDC.

La SADC dispose d'une force militaire dans l'est de la RDC, déployée dans le cadre de la mission SAMIDRC et qui comprend des soldats sud-africains, mais aussi tanzaniens et malawites.