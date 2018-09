RDC : les médecins accentuent la prévention contre Ebola

Ebola tue dans l'est de la République Démocratique du Congo. Déjà trois nouveaux décès viennent d'être constatés à Béni selon le ministère de la santé. Pourtant, dans la population certains doutent de la présence du virus dans la ville.



"Nous entendons des gens parler d'Ebola, moi j'en ai jamais vu. Il y a ceux qui souffrent d'autres maladies comme le paludisme et qui sont emmenés avec ceux qui souffrent d'Ebola. Quand nous venons aux renseignements on nous dit que la personne est morte d'Ebola." explique Moses Tekela, chauffeur de taxi



Les autorités locales, les médécins et les ONG redoublent donc d'effort pour sensibiliser la population. La bataille contre le virus Ebola avance mais elle est freinée par le déni et de fausses croyances selon une partie du corps médicale.



Le ministère congolais de la santé fait état de plusieurs incidents, des familles auraient cachés des malades et certains ont refusé des traitements contre l'épidémie.

Pour tenter de briser une partie des réticences, des survivants du virus prêtent main force aux équipes de sensibilisation.



"Nous les guéris, nous avons beaucoup de messages à transmettre dans la communauté. Il y a certains qui disaient, et qui pensent encore qu'au Centre pour le traitement d'Ebola, les gens ne mangent pas et que beaucoup sont ceux qui meurent de faim. Ce qui n'est pas une réalité. Et là nous avons donc à corriger, montrer comment l'alimentation ou la nutrition est organisée au sein du centre."​ indique Jotham Kyungolo, guéri du virus Ebola.



Le bilan de l'épidémie vient de monter à 88 morts dans l'est du pays. Les autorités congolaises incitent la population à adopter des gestes de prévention comme se laver les mains et accepter la vaccination.