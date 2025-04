RDC : les viols et violences sexuelles envers les enfants atteignent des records avec des milliers de victimes

D'après les premières indications, "des milliers d'enfants ont été victimes de viols et de violences sexuelles en seulement deux mois" au début de l'année, a déclaré un porte-parole de l'Unicef, James Elder, lors d'un point de presse. Il a affirmé qu'il s'agissait "peut-être que de la partie émergée de l'iceberg".

L'est de la RDC, riche en ressources et frontalier du Rwanda, est en proie à des conflits depuis trente ans mais la crise s'est intensifiée ces derniers mois avec la prise, en janvier et février, des grandes villes de Goma et Bukavu par le groupe armé M23, soutenu par Kigali et son armée.

Tweet URL

"Le taux de violence sexuelle contre les enfants n'a jamais été aussi élevé", a indiqué James Elder depuis Goma. Le porte-parole a expliqué que les enfants "représentent entre 35 et 45% des près de 10 000 cas de viols et de violences sexuelles signalés (...) rien qu'en janvier et février de cette année".

Une "arme de guerre"

"Nous ne parlons pas d'incidents isolés, mais d'une crise systémique", a-t-il dit, affirmant qu'il y avait également des "tout-petits" parmi les victimes. "C'est une arme de guerre et une tactique délibérée de terreur. Et cela détruit les familles et les communautés", a-t-il ajouté.

(Re)lire Le viol, comme arme de guerre, reportage au long cours de Cinzia Canneri

James Elder a raconté l'histoire d'une petite fille de 13 ans, violée, qui ne comprenait tout simplement pas comment elle pouvait être enceinte et qui a dû subir une césarienne "en raison de son petit corps".

L'Unicef appelle à "prendre des mesures urgentes et collectives", notamment en matière de prévention et de soutien aux victimes pour pouvoir les soigner mais aussi pour qu'elles puissent signaler ces violences sans crainte. "Et les auteurs doivent être présentés devant la justice", a déclaré James Elder.

Manque de fonds

Mais le manque de financement international met à mal le travail des organisations humanitaires, une crise accélérée par la réduction massive de l'aide internationale américaine depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.

(Re)lire L'administration Trump supprime plus de 90% des financements à l'étranger de l'agence USAID

"Comme pour tous les efforts de prévention, le financement est essentiel, et les enfants de la RDC n'ont pas été épargnés par les conséquences de la crise globale du financement", a indiqué James Elder.

"Rien que dans un des hôpitaux que j'ai visités cette semaine, 127 rescapés de viol n'avaient pas accès aux kits de PEP (prophylaxie post-exposition). C'est une conséquence directe des coupes rapides dans le financement", a-t-il dit, déplorant que "ces filles et femmes subissent les horreurs les plus inimaginables et ne reçoivent même plus les soins médicaux de base dont elles ont besoin".