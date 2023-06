RDC : l'ONU va retirer sa force de maintien de la paix

Forces de la Monusco à Kibumba, au nord de Goma, en RDC le 28 janvier 2022. Le chef de la mission de la paix a annoncé le 7 juin 2023 vouloir organiser le déprt de la force de l'ONU en RDC de manière "graduelle et responsable".

Le patron des opérations de paix de l'ONU, le français Jean-Pierre Lacroix a annoncé que l'ONU étudie comment retirer sa force de maintien de la paix en RDC "le plus rapidement possible" mais de manière "graduelle et responsable".