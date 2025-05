RDC : l'opposition appelle à un dialogue interne pour résoudre la crise dans l'est

L'opposant congolais Martin Fayulu lors d'un meeting électoral à Goma, dans l'est de la RDC, le 30 novembre 2023

Les principaux opposants au régime du président Félix Tshisekedi ont publié pour la première fois jeudi une déclaration commune dans laquelle ils appellent à un "dialogue interne" pour résoudre la crise dans l'est de la République démocratique du Congo(RDC).

Le Rwanda et la RDC ont convenu vendredi dernier à Washington de "créer un avant-projet d'accord de paix" d'ici le 2 mai pour mettre fin au conflit dans l'est où le groupe armé M23 soutenu par Kigali s'est emparé de vastes pans de territoires.

Mercredi, l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, a rencontré à Doha, au Qatar, des représentants du Rwanda et de la RDC, mais le contenu de leurs échanges n'a pas été détaillé.

Dans une déclaration diffusée à la presse jeudi, les principaux opposants congolais, à savoir Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delly Sesanga ainsi que l'ancien président Joseph Kabila (2001-2019), estiment que les négociations en cours représentent "une avancée significative" vers la résolution du conflit mais qu'elles "ne constituent pas une base suffisante pour une solution définitive et durable".

"Un dialogue interne est indispensable pour permettre aux Congolais d'identifier les causes profondes internes et externes de la crise et de lui trouver des solutions pérennes", affirment-ils.

Et de citer, parmi ces causes internes, "la violation intentionnelle de la constitution", "la mauvaise gouvernance" et "la restriction des libertés fondamentales" par le régime du Président Félix Tshisekedi.

Ces opposants exigent par ailleurs "la publication des accords et arrangements pris" par les autorités de Kinshasa avec le Rwanda à Doha et à Washington, mais aussi "le retrait du territoire congolais de toutes les forces étrangères, ainsi que des mercenaires".

L'opposition politique en RDC s'est fracturée au cours des deux mandats du Président Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de la présidentielle de 2018 puis réélu en 2023. Mais elle fait front commun depuis 2024 contre un projet de modification de la constitution par le pouvoir en place.

Le régime de Kinshasa a annoncé mercredi avoir déposé au Sénat une requête de levée d'immunité contre l’ex-président Joseph Kabila, qu'il accuse de coordonner ou d'appartenir à l'Alliance Fleuve Congo (AFC), mouvement politico-militaire dont le M23 fait partie.

Menacé d'arrestation pour avoir réhabilité sans autorisation un aérodrome dans son fief du sud-est du pays, Moïse Katumbi est en exil depuis plus de six mois selon son parti.

Martin Fayulu est arrivé deuxième lors de l'élection présidentielle de 2018 et troisième en 2023.