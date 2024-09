RDC : le M23 et le Rwanda accusés d'avoir "bombardé sans discernement" des camps de déplacés

Selon l'ONG Human Rights Watch, l'armée rwandaise et la rébellion du M23 ont "bombardé sans discernement" par des tirs d'artillerie et de roquettes des camps de déplacés dans l'est de la République Démocratique du Congo. L'armée congolaise et ses supplétifs sont accusées aussi de violences contre les civils déplacés.