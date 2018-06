RDC : mort du militant politique Luc Nkulula dans l'incendie de sa maison

Luc Nkulula avait représenté la Lucha à la conférence de Genval en 2016 aux cotés des leaders de l’opposition congolaise. Selon les voisins — témoins de l’évènement et le chef du quartier Himbi de Goma — cet incendie serait d’origine criminel "parce qu’il n’y avait pas d’électricité dans le quartier et que Luc Nkulula ne cuisinait pas car il était trop tard dans la nuit". D'après les témoignages, le salon a été la première pièce de la maison à prendre feu. Pour les acteurs politiques et militants des mouvements citoyens, ce feu n’est pas accidentel mais serait une stratégie du gouvernement pour éliminer ce jeune militant de la "démocratie et du changement".

Aucune enquête de police n'a encore débutée.