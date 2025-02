RDC: nouvelle avancée du M23 dans l'est, le Burundi met en garde le Rwanda

Le groupe armé M23 et les forces rwandaises ont effectué mercredi une nouvelle avancée dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), alors que le Burundi qui a déployé des soldats en appui à l'armée congolaise a menacé Kigali de répondre en cas d'attaque.

Le groupe armé antigouvernemental M23 ("Mouvement du 23 mars"), qui n'a cessé de gagner du terrain face à l'armée congolaise depuis sa résurgence fin 2021, s'est emparé de deux localités situées sur la principale route menant à Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu distante d'une soixantaine de kilomètres, a appris l'AFP de sources locales et humanitaires.

Les localités de Ihusi et Kalehe, où le front s'était stabilisé ces derniers jours, ont été investies par les troupes du M23 et des soldats rwandais, qui continuent de progresser sur la route nationale 2 longeant le Lac Kivu, selon ces sources.

Les combattants du M23 "sont nombreux" et "ne dérangent personne, on les voit circuler sans dire un mot à la population", a déclaré à l'AFP un habitant de Kalehe joint par téléphone.

Les chefs d'État de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) réunis pour un sommet régional extraordinaire à Dar es Salaam, le 8 février 2025 en Tanzanie AFP/Archives

Kinshasa a demandé mercredi dans un communiqué "une réunion d'urgence" de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) afin d'"évaluer la situation et tirer les conséquences de ce nouvel acte d’agression" et réclamé des sanctions.

Réunis samedi en sommet en Tanzanie, les dirigeants d'Afrique australe et de l'Est avaient appelé leurs états-majors à proposer une plan d'application d'un cessez-le-feu "inconditionnel" d'ici jeudi.

Les affrontements avaient baissé d'intensité pendant deux jours après le sommet, avant de reprendre mardi dans le territoire de Kalehe, à une trentaine de kilomètres de l'aéroport stratégique de Kavumu encore tenu par les forces congolaises.

"Nous allons l'attaquer"

Le Burundi, frontalier de la RDC et du Rwanda, a déployé environ 10.000 militaires dans le Sud-Kivu. Ses troupes ont été impliquées ces derniers jours dans des combats contre le M23 dans les plateaux surplombant le lac Kivu, selon des sources sécuritaires.

Des familles déplacées quittent avec leurs affaires le camp de Bulengo, le 12 février 2025 en RDC AFP

"Celui qui va nous attaquer, nous allons l'attaquer", a déclaré le président du Burundi Evariste Ndayishimiye, devant des habitants de Bugabira (Nord), une commune frontalière du Rwanda, qu'il a aussi qualifié de "mauvais voisin" dans un discours diffusé mercredi par des médias locaux.

M. Ndayishimiye avait dit redouter début février que le conflit en RDC ne déclenche une guerre régionale.

A Goma, tombée aux mains du M23 fin janvier, les camps de déplacés situés dans la périphérie ouest de la capitale du Nord-Kivu ont continué à se vider, le M23 ayant adressé lundi un ultimatum de 72 heures pour quitter les lieux.

Dans le camp de Bulengo, des familles prenaient mercredi la route de l'ouest à bord de camions ou de motos, après avoir démonté leurs tentes et leurs abris, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Nous avons pleuré en leur disant qu'ici il y a des handicapés, des vieillards, mais ils nous ont dit de partir comme nous sommes venus", a déploré Chantal Uwimana, mère de dix enfants.

Dans un hôtel du centre de Goma, une délégation de représentants religieux congolais venue de Kinhasa s'est entretenue mercredi avec le coordinateur de la plateforme politico-militaire dont le M23 fait partie, Corneille Nangaa. Kinshasa rejette jusqu'ici un dialogue direct avec le groupe armé.

"Notre priorité c'est la paix, voilà pourquoi nous sommes venus les écouter, voir comment les gens vivent ici", a déclaré Fulgence Muteba, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco).

"Il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettent autour d'une table, a-t-il ajouté, assurant que le président congolais Félix Tshisekedi "a encouragé l'initiative".