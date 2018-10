RDC : nouvelle épidémie d'Ebola

11 300 victimes d'Ebola

L'épidémie s'est déclarée le 1er août dernier. Depuis, elle n'a de cesse de s'étendre et le bilan s'alourdit de jour en jour. 139 morts et 215 personnes potentiellement infectées. Le dernier bilan de l'Organisation Mondiale de la Santé (l'OMS) est alarmant.Mercredi 17 octobre, dans un communiqué, une commission d'experts réunis par l'OMS déclarait que "le gouvernement de la RDC, l'OMS et leurs partenaires doivent intensifier leurs efforts. Sans cela, la situation devrait considérablement s'aggraver." Selon l'OMS, l'épidémie pourrait rapidement se propager à l'Ouganda et au Rwanda, pays voisins de la RDC.La dernière épidémie d'Ebola dans la région, de 2014 à 2016, avait fait 11 300 victimes et infecté 29 000 personnes. Les opérations lancées pour juguler l'épidémie, a rappelé la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), ont été "parmi les plus complexes dans l'histoire humanitaire récente."Traumatisé par l'épidémie, la Guinée, pays du patient zéro, a participé à un consortium de pays pour élaborer aujourd'hui un vaccin. S'il est encore au stade des essais cliniques, il pourrait être le seul et unique rempart à de nouvelles épidémies.