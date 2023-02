RDC : plus de 2 milliards de dollars d'aide humanitaire nécessaires en 2023

Lancement Plan de réponse humanitaire #RDC

@eugene_kongnyuy était au lancement avec des autorités nationales, @onuRDC & donateurs

Mobiliser 2,25 milliards $ pour couvrir les besoins 10 millions

De nombreux besoins en santé maternelle & #VBG@UNOCHA_DRC @SwedeninDRCongo pic.twitter.com/qICuv428BS — UNFPA-RDC (@UNFPARDC) February 22, 2023

Assistance humanitaire "indispensable"

Dans un contexte de forte augmentation des besoins humanitaires, le Plan de Réponse #Humanitaire 2023 est lancé en #RDCongo : Des millions de personnes connaissent des niveaux élevés d’insécurité #alimentaire aiguë malgré l'impressionnant potentiel agricole du pays. pic.twitter.com/4SoD04ZwgW — Marcelin Ridja (@MarcelinRidja) February 23, 2023

Selon un communiqué d'Ocha, le "plan de réponse humanitaire 2023" lancé à Kinshasa vise à financer les "besoins critiques" des personnes "affectées par les conflits, les épidémies et les catastrophes naturelles" notamment dans l'est du pays.Le Nord-Kivu, l'Ituri et le Sud-Kivu sont en proie aux violences de groupes armés depuis près de 30 ans. La crise humanitaire a été exacerbée durant les douze derniers mois par un regain de violence, notamment dans le Nord-Kivu. Plus de 600 000 personnes ont été nouvellement déplacées depuis mars 2022, selon le communiqué.En 2022, les acteurs humanitaires avaient lancé un appel pour 1,88 milliard de dollars. Il a été financé à hauteur de 48%, laissant des millions de personnes sans l’assistance nécessaire, regrette l'agence onusienne. Ainsi, environ 5 millions personnes sur les 8,8 millions ciblées ont reçu de l’assistance."Les besoins sont énormes", a insisté auprès de l'AFP Bruno Lemarquis, coordinateur humanitaire en RDC. Il a rappelé que la crise humanitaire en RDC faisait partie des plus grandes, des plus anciennes et complexes au monde.Ocha souligne que "l’assistance humanitaire n’est pas la solution à la crise humanitaire", mais qu'"elle reste indispensable pour répondre aux besoins immédiats des millions de familles affectées".La RDC compte 5,7 millions de personnes déplacées internes, le plus grand nombre sur le continent africain, sur une population de 100 millions d'habitants.Vendredi 17 février, le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés estimait de son côté que quelque 605 millions de dollars seraient nécessaires cette année pour venir en aide à un million de réfugiés de RDC et aux pays africains qui les accueillent.