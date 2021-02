RDC : plusieurs personnes, dont l'ambassadeur d'Italie, tuées dans une attaque armée

L'ambassadeur d'Italie et deux autres personnes ont été tués lundi 22 février 2021 par balles lors d'une attaque armée qui a visé un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM). L'ambassadeur était en visite près de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Les deux autres victimes seraient le chauffeur et le garde du corps de l'ambassadeur, d'après plusieurs sources.