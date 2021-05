RDC : quatre jours après l'éruption du volcan Nyiragongo, l'angoisse persiste

Chargement du lecteur...

Goma épargnée mais de fortes secousses inquiètent

C’est d’abord une lumière rougeoyante et une forte fumée qui a inquiété les habitants de Goma samedi 23 mai. Rapidement, les craintes se confirment : le volcan Nyiragongo est entré en éruption.Dans une annonce destinée à la population, diffusée sur les radios locales et réseaux sociaux, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu confirme ainsi "l'éruption du volcan Nyiragongo depuis ce 22 mai vers 19H00" locales. Il ordonne dans la foulée l’évacuation de Goma.Dans la nuit de samedi à dimanche, d'impressionnantes images diffusées sur les réseaux sociaux, mais non vérifiées de source indépendante, montraient des habitations en feu, lentement avalées puis englouties par la lave en fusion, dans la périphérie nord-est de Goma, notamment dans le quartier de Buhene.Aussitôt, la panique gagne les habitants de Goma. Une partie de l'électricité y est coupée, les habitants sont contraints de fuir. En famille, à pieds, en voiture ou à motos souvent en famille, des milliers de personnes se dirigent à la hâte vers la frontière rwandaise toute proche.L'immense coulée de lave a finalement cessé sa progression dans le courant de la nuit de samedi à dimanche dans le faubourg de Buhene, qui marque la limite nord-est de Goma. La ville est épargnée de justesse. Ce mercredi 26 mai cependant, de forts tremblements de terre à répétition étaient toujours ressentis à Goma.

Selon RSM, l'organisme public en charge de la surveillance sismique au Rwanda voisin, dont la frontière jouxte la ville de Goma, ce séisme était d'une magnitude de 5,1.

C’est aussi l’apparition de deux grosses fissures qui inquiète aujourd'hui. Larges de quelques dizaines de centimètres par endroits, elles ont fracturé le sol dans le centre ville, alimentant ainsi de nouveau la psychose des habitants.L'une a en effet fendu le sol dans la partie ouest de la ville et s'étend sur plusieurs centaines de mètres, entre le mont Goma, qui marque la limite nord de la ville, jusqu'à l'hôpital général et les rives du lac Kivu.L'autre, longue de près de cent mètres, est apparue en fin de matinée à proximité de l'aéroport de Goma, dans le nord-est de la ville, sur la chaussée de la route principale quittant Goma pour Butembo, vers le nord de la province, a-t-on constaté.Ce Lundi 24 mai dans la soirée, le coordonnateur provincial de la Protection civile au Nord-Kivu, Joseph Makundi, faisait état de 32 morts, au moins sept personnes étant décédées, asphyxiées par les vapeurs toxiques, alors qu'elles marchaient sur la coulée de lave.Selon une évaluation humanitaire conjointe, entre 900 et 2.500 habitations ont été détruites par la lave, a indiqué à l'AFP Raphaël Ténaud, chef adjoint de délégation du Comité international de la Croix rouge (CICR) à Goma. Ce qui peut être estimé, au bas mot, à au moins 5.000 personnes désormais sans foyer, a expliqué M. Ténaud.



Une délégation gouvernementale, forte de sept ministres, s’est pour cela rendu sur place afin d’appuyer "l'aide aux populations" déplacées et sinistrées.