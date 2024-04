RDC: Tshisekedi dénonce les "velléités prédatrices" contre son pays

Le président de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi, en visite officielle en France, a dénoncé lundi soir "l'ignorance de l'injustice" subie, selon lui, depuis trente ans par le peuple congolais face aux "velléités prédatrices" contre son pays.

Le sous-sol de la RDC regorge de minerais, le pays étant notamment le premier producteur mondial de cobalt et le premier producteur africain de cuivre.

Selon un rapport de l'ONG The Enough Project publié en 2015, "ces sites de minerais apparaissent souvent contrôlés par des groupes armés qui contraignent, par la violence et la terreur, des civils à y travailler et à transporter ces minerais. Des enfants sont également forcés à travailler dans ces mines".

"Cette tribune m'offre l'opportunité de faire part à votre audience de la déception du peuple congolais face à l'ignorance de l'injustice qu'il subit depuis plus de trente années suite à une guerre qui lui a été imposée", a déclaré Félix Tshisekedi, à l'occasion de la présentation de son livre "Pour un Congo retrouvé" au Collège des Bernardins à Paris à laquelle assistait Jean-Luc Mélenchon, le chef de la gauche radicale française.

"Je ne pouvais pas manquer de m'exprimer sur la tragédie que connait mon pays", a-t-il ajouté, dénonçant les "velléités prédatrices et expansionnistes exprimées par certaines puissances étrangères".

"A nos amis Français, je dirais que je compte sur votre communauté pour relayer dans toutes les sphères constituant votre République l'aspiration de mon peuple pour un Congo retrouvé, un Congo fort de sa diversité, fort de sa richesse", a-t-il également dit.

Le président congolais est arrivé lundi matin pour une visite officielle de deux jours au cours de laquelle il devrait demander au président Emmanuel Macron de prendre des sanctions contre le Rwanda, accusé d'entretenir la guerre dans l'Est de la RDC.

Mardi, il fera la visite de l'école militaire aux côtés du ministre des Armées Sébastien Lecornu avant un déjeuner de travail à l'Elysée avec Emmanuel Macron, à l'issue duquel les deux présidents donneront une conférence de presse.

Au centre des discussions devrait figurer la guerre meurtrière dans l'Est du pays, en proie aux violences de nombreux groupes armés, dont les rebelles du M23, soutenus par des unités de l'armée rwandaise, qui se sont emparés de vastes pans du territoire et encerclent actuellement presqu'entièrement Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

"C'est une guerre de pillage des ressources naturelles", a dénoncé sur RFI l'ambassadeur congolais à Paris Emile Ngoy Kasongo, fustigeant "le silence coupable de la communauté internationale".

"Nous sommes en droit de demander des sanctions", a-t-il insisté, alors que Kinshasa réclame de longue date des mesures de rétorsion contre le Rwanda.

Emmanuel Macron a appelé la semaine dernière M. Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame "à la reprise des discussions" et a demandé "le respect de l'intégrité territoriale de la RDC".

Mais ni Paris - dont les relations avec Kigali se sont nettement réchauffées depuis un rapport d'historiens en 2021 sur la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda - ni aucun autre pays occidental ne sont allés jusqu'à prendre des sanctions.

La visite du président de RDC survient quelques jours après que l'Etat congolais a accusé Apple d'utiliser dans ses produits des minerais "exploités illégalement" qui proviendraient "de mines congolaises" au sein desquelles "de nombreux droits humains sont violés".

Dans une mise en demeure adressée au groupe, les avocats de l'Etat congolais désignent le Rwanda comme un "acteur central de l'exploitation illégale de minerais (...) en RDC".

Cette visite intervient plus d'un an après une visite houleuse à Kinshasa du président Macron.