RDC: un an après, les survivants d'une tuerie à Goma réclament justice

Un an après le massacre de plus de 50 personnes à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, par une unité d'élite de l'armée congolaise, les proches des victimes réclament justice, a constaté l'AFP vendredi.

La plupart des victimes appartenaient à un mouvement mystico-religieux, Foi naturelle judaïque et messianique vers les nations (FNJMN), dont le leader avait appelé à une manifestation contre la Monusco (Mission des Nations-unies en RDC) avant d'être arrêté par les autorités congolaises.

L'intervention de la Garde républicaine de l'armée congolaise contre le temple du mouvement FNJMN avait ensuite causé la mort d'au moins 57 personnes désarmées, selon l'ONG HRW (Human rights watch).

La manifestation du 30 août 2023 contre la Monusco avait été interdite par le maire de Goma, puis des militaires avaient arrêté le dirigeant du mouvement, Ephraïm Bisimwa, et tué six membres de cette secte, selon HRW.

D'après cette ONG américaine, des membres du FMJNM avaient ensuite capturé un policier, et l'avaient lynché après que des policiers ont tué le fils de M. Bisimwa.

Les militaires de la Garde républicaine étaient arrivés au temple du mouvement au petit matin du 30 août et avaient "tiré au fusil d’assaut sur les manifestants et sur des passants", selon HRW.

En octobre, la justice congolaise a condamné à mort le colonel Mike Mikombe, l'officier commandant cette unité au moment de la tuerie, et trois autres militaires à dix ans de prison.

"Le dossier à charge constitué contre Mikombe ne concernait pas le rôle joué par des officiers de grade supérieur qui auraient pu ordonner les crimes qui ont été commis ou en être responsables pénalement", affirme HRW.

Portraits de leaders panafricanistes

A Goma, vendredi, les membres de ce mouvement qui prône un retour aux valeurs ancestrales contre l'influence occidentale et compterait quelques centaines de fidèles selon leur leader, se sont réunis dans leur temple situé dans le quartier de Ndosho, dans l'ouest de la ville.

Dans l'enceinte du temple, cigarettes, boissons industrielles et d'autres objets manufacturés à la mode occidentale sont proscrits.

Uwase Biganaba Alice, a perdu son père lors de la tuerie. "J'étais debout à côté de mon père quand il est tombé par terre" mais "aujourd'hui je n'ai pas peur de venir", dit-elle. "Nous demandons nos droits, la justice qui a été faite n'est pas juste", estime-t-elle.

Les fidèles fument le tabac dans des pipes, réunis autour d'un feu.

Certains arborent des coiffes en peau d'animal et des pendentifs en forme de continent africain, peints aux couleurs du drapeau congolais.

Aux murs, sont affichés les portraits de leaders panafricanistes, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, ou d'anciens présidents de la RDC, considérés comme des saints par ce mouvement.

"Les cicatrices resteront dans le cœur des victimes tant que l'État n'a pas réparé les dommages", a déclaré à l'AFP Bwinja Amani, dirigeant par intérim du mouvement dont le chef est toujours en prison.

Selon HRW, "les autorités n'ont pas effectué un décompte complet des morts".

"On a produit un rapport de 103 personnes mortes", affirme Nyakasane Mengabe Emmanuel, membre du FNJMN.