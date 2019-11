RDC: visite à Beni du chef des opérations de la paix de l'ONU

Le secrétaire général-adjoint des Nations unies, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé samedi à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où plus de 100 civils ont été massacrés par des groupes armés depuis le 5 novembre, a indiqué une source onusienne.

Les tueries attribuées au groupe armé d'origine ougandaise ADF ont provoqué dans la région des émeutes contre les autorités et les Casques bleus, accusés par une partie de la population d’assister passivement aux massacres.

Le secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix va visiter à Beni une base civile de la Mission des Nations unies au Congo (Monusco) saccagée par les manifestants lundi.

Il va aussi rencontrer l'état-major de l'armée congolaise et les autorités locales, a ajouté un porte-parole de la Monusco.

La présidence de la République congolaise a annoncé lundi des opérations militaires "conjointes" avec la Monusco pour rétablir la sécurité dans la région de Beni.

"Une coopération plus étroite entre les FARDC (l'armée congolaise) et la MONUSCO est nécessaire pour renforcer les mesures de protections des civils", a déclaré vendredi un porte-parole de l'Union européenne (UE) dans un communiqué.

L'UE a condamné les "attaques lâches" contre les civils, estimant que leurs auteurs "doivent être traduits en justice".

La visite de M. Lacroix intervient alors que le Conseil de sécurité des Nations unies doit renouveler d'ici la fin du mois de décembre le mandat de la mission onusienne en RDC.

Présentes depuis 20 ans en RDC, les Nations unies y entretiennent une de leurs missions les plus importantes au monde, avec 16.000 membres du personnel militaire et plus d'un milliard de dollars de budget annuel (chiffres de 2018).

Au moins sept manifestants ont été tués dans la répression des mouvements anti-ONU. La Monusco a annoncé mercredi l'ouverture d'une "enquête" sur la mort mardi d'un jeune homme tué par balle alors qu'il s'apprêtait à lancer un cocktail molotov sur un Casque bleu malawite à Beni.