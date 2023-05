Record des traversées de migrants en Méditerranée

Les traversées de migrants via la mer Méditerranée n'auront jamais été aussi nombreuses. Selon l'agence européenne Frontex, elles ont augmenté de près de 300 % par rapport à l'an dernier à la même époque. Et les réseaux de passeurs sont de plus en plus structurés.