Reçu par Poutine, le chef de la junte malienne dit vouloir "renforcer" les liens avec Moscou

Le président russe Vladimir Poutine et le chef de la junte malienne Assimi Goita lors de leur rencontre à Moscou le 23 juin 2025

Le chef de la junte au Mali, le général Assimi Goïta, en visite officielle en Russie, a déclaré lundi vouloir "renforcer" les liens avec Moscou, lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin.

"Je suis convaincu que cette visite sera l'occasion de renforcer nos relations", a assuré M. Goïta, arrivé à Moscou dimanche et qui doit en principe rester à Moscou jusqu'à jeudi.

Il a cité notamment "la défense, les transports, l'économie" comme secteurs prometteurs de coopération.

Pour sa part, M. Poutine a fait l'éloge des "bonnes perspectives" de coopération dans les domaines de "ressources naturelles, d'énergie et de logistique".

"C'est un grand plaisir de vous accueillir en Russie", a-t-il souligné lors de cet entretien auquel ont notamment participé le ministre russe de l'Energie, Sergueï Tsiviliov, le vice-ministre de la Défense russe, Iounous-Bek Ievkourov, ainsi que les chefs de la diplomatie des deux pays.

Cette visite de M. Goïta intervient dans un contexte de recrudescence des attaques jihadistes dans son pays en proie à une insécurité profonde.

Elle intervient également quelques jours après l'annonce du départ du groupe paramilitaire russe Wagner du Mali, où il était présent depuis 2021. Le groupe est désormais remplacé par Africa Corps, une autre organisation sous le contrôle du ministère russe de la Défense.

Depuis qu'ils ont pris le pouvoir après deux coups d’État au Mali, les militaires ont rompu l'alliance avec l'ancienne puissance coloniale française pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.

Le Mali est secoué depuis 2012 par les violences attribuées aux groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique (EI), et à divers groupes communautaires et crapuleux.

Ces dernières semaines, les attaques jihadistes se sont multipliées dans le pays, ciblant notamment des camps et postes de contrôle de l'armée malienne.