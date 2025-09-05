Référendum en Guinée: sécurité renforcée après l'appel à manifester de l'opposition qui peine à mobiliser

Une affiche politique en faveur du oui au référendum constitutionnel à Conakry, le 3 septembre 2025, en Guinée

La sécurité était renforcée vendredi dans la capitale guinéenne Conakry, après un appel à manifester - pour l'heure resté lettre morte - lancé par l'opposition contre le référendum constitutionnel du 21 septembre convoqué par la junte au pouvoir, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les Forces de vives de Guinée (FVG), collectif des principaux partis de l'opposition et d'organisations de la société civile de ce pays ouest-africain, ont appelé à des manifestations à partir de vendredi pour dénoncer la volonté présumée du chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, de confisquer le pouvoir à la faveur de cette consultation.

Ce référendum sur une nouvelle Constitution est censé ouvrir la voie à un retour à l'ordre constitutionnel. La campagne a démarré le 31 août.

La junte interdit toute manifestation depuis 2022 et plusieurs dirigeants de l'opposition ont été arrêtés, condamnés ou poussés à l'exil depuis son arrivée au pouvoir.

Vendredi, lendemain du Maouloud, jour marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, férié dans ce pays à majorité musulmane, les protestataires n'étaient pas encore sortis à la mi-journée, selon des journalistes de l'AFP.

Les appels de l'opposition à manifester sont de moins en moins suivis par crainte de la répression des forces de l'ordre.

Sous une forte pluie, des véhicules de police et de gendarmerie étaient positionnés à des carrefours, sur différentes artères et des marchés de Conakry et sa banlieue, ont constaté des journalistes de l'AFP.

- "tirs" nocturnes

Des policiers armés de fusils d'assaut et des véhicules blindés munis d'un canon à eau étaient déployés à différents endroits présentés comme stratégiques.

"Les forces de défense et de sécurité, armés d'armes létales, sont déployées dans les rues pour empêcher la manifestation", s'est insurgé le Front national pour la défense de la démocratie (FNDC), un mouvement citoyen membre des FVG, dans un communiqué publié vendredi à la mi-journée.

Selon le FNDC, "des éléments de toutes les unités de l'armée y compris les forces spéciales", corps d'origine du chef de la junte, ont tiré en l'air à travers la capitale dans la nuit de jeudi à vendredi pour dissuader les habitants de sortir de chez eux pour manifester.

Le Front dénonce aussi "l'enlèvement" de cinq personnes - "quatre militants prodémocratie" et l'un de ses membres, "kidnappé" mercredi. Les autorités guinéennes n'avaient pas réagi vendredi à ces allégations.

L'opposition et la société civile dénoncent la tenue du référendum convoqué par le général Doumbouya, arrivé au pouvoir en septembre 2021 après avoir renversé le président civil élu Alpha Condé, alors au pouvoir depuis plus de 10 ans.

Le projet de Constitution soumis à référendum, rendu public fin juin, ne dit pas de manière explicite si le général Doumbouya pourra ou non se présenter à une prochaine présidentielle.

La "charte de transition" établie par la junte après le coup d'Etat interdisait à tout membre de la junte, du gouvernement ou responsable des institutions de transition de se présenter aux élections et l'adoption de cette nouvelle Constitution pourrait faire sauter ce verrou.

