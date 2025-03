Remise de combattants du FDLR au Rwanda: l'armée de RDC dénonce un "montage grossier"

L'armée de la République démocratique du Congo (FARDC) a qualifié dimanche de "montage grossier" destiné à la discréditer la remise la veille au Rwanda de combattants présumés du FLDR, rébellion hostile à Kigali, par le groupe armé congolais M23 qui combat Kinshasa dans l'est de la RDC.

La présence active, dans des zones de l'est de la RDC frontalières du Rwanda, des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), fondées par d'anciens responsables hutu rwandais du génocide des Tutsi de 1994, est une des raisons avancées par Kigali pour justifier la présence de ses troupes aux côtés du M23.

Un combattant présumé des FDLR est fouillé par un fonctionnaire rwandais au principal poste frontière entre la RDC et le Rwanda, le 1er mars 2025 à Goma AFP

Samedi, au poste-frontière entre Goma (RDC) et Gisenyi (Rwanda), le M23, qui a repris en 2021 les armes contre le gouvernement de Kinshasa et s'est emparé depuis fin janvier des deux gandes villes de l'est congolais, Goma et Bukavu, a remis devant les caméras à l'armée rwandaise 20 personnes présentées comme des combattants des FDLR.

"Cette action est un montage de mauvais goût orchestré dans la seul but de discréditer notre armée", estime l'état-major général des FARDC dans un communiqué, et "ceci rentre également dans la stratégie rwandaise destinée à justifier l'invasion d'une partie du territoire de la RDC".

Selon l'état-major, "les autorités rwandaises qui se sont spécialisées dans l'art du mensonge et de la manipulation ont pris des anciens FDLR détenus" au Rwanda et "les ont habillés en tenues militaires neuves des FARDC récupérées (...), pour les faire passer pour des combattants FDLR capturés à Goma".

Des combattants présumés des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), remis aux autorités rwandaises par le M23, passent le principal poste frontière entre la RDC et le Rwanda, le 1er mars 2025 à Goma AFP

Selon la liste publiée par l'armée rwandaise, le plus haut gradé des FDLR remis samedi est le général Ezéchiel Gakwerere, cité dans des documents du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) comme ayant pris une part active au génocide des Tutsi, d'avril à juillet 1994, dans la ville de Butare (sud du Rwanda).

L'état-major des FARDC accuse également dans ce communiqué l'armée rwandaise de s'être livrée à "l'exécution sommaire" des "militaires malades et blessés de guerre trouvés dans l'hôpital du camp Katindo à Goma", un acte "constitutif de crimes de guerre et crime contre l'humanité".