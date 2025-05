Retour de Joseph Kabila, l'adieu à Mohamed Lakhdar Hamina, RS Berkane champion... Récap Afrique de la semaine

🌍 L’actu en bref

Île Maurice🇲🇺 : les îles Chagos ne sont plus britanniques. Le Royaume-Uni a signé un accord pour les rétrocéder à l'île Maurice. Il s'agit d'une victoire historique pour les Chagossiens, qui avaient été chassés de l'archipel pour permettre l'installation d'une base militaire américaine. Leur combat avait débuté en 1965.

Le Sénat de la République démocratique du Congo (RDC) a levé l'immunité parlementaire de l’ex-président Joseph Kabila qui est aussi sénateur à vie. Le vote demandé par le gouvernement pourrait ouvrir la voie à des poursuites pour des liens présumés avec le M23.

Lors de la 78ème édition du Festival de Cannes📽️, le cinéma africain était présent mais peu récompensé. Six œuvres africaines ont été mises en lumière comme “The Last Tears of the Deceased” du réalisateur éthiopien Beza Hailu Lemma ou «My Father’s Shadow» du nigérian Akinola Davies. Mais aucun film ou acteur africain n’a décroché les prix les plus convoités.

L'ancien Premier ministre et opposant tchadien Succès Masra, candidat malheureux à la présidentielle de 2024, a été placé en détention provisoire mercredi 21 mai près d'une semaine après son arrestation sur des soupçons "d'incitation à la haine"

📺 Dans le JTA

RD Congo🇨🇩 : l'ancien président congolaisJoseph Kabila annonce son arrivée prochaine à Goma. L'analyse d'Ithiel Batumike, chercheur à l'institut Ebuteli, institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence.

Mali🇲🇱 : Seize intellectuels signent une tribune pour la "préservation de la République". Le texte a été diffusé ce mercredi, une semaine après la dissolution de toutes les organisations politiques du pays. Entretien avec l'un des signataires, Mahamadou Konate.

En Guinée, quel avenir pour la presse locale ? Deux annonces marquantes ont été faites dans le secteur : la création d'un organe d'auto-régulation et la mise en place d'une convention collective. Hasard du calendrier, il y a un an jour pour jour, trois des médias privés les plus influents du pays perdaient leurs licences.

🌐 Sur notre site

La levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila décidé par le Sénat congolais🇨🇩 est un préalable à des poursuites judiciaires contre l'ancien président congolais. Pourquoi les autorités congolaises soupçonnent-elles Joseph Kabila de trahison ? Quels sont ses liens avec le Rwanda ? Entretien avec Ithiel Batumike, chercheur à l'institut Ebuteli, institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence.

Le Niger🇳🇪 envisage, en collaboration avec l'organisme onusien pour les migrations (OIM), de rapatrier d'ici juillet dans leurs pays d'origine "plus de 4.000 migrants" expulsés par l'Algérie voisine, afin d'éviter "un désastre humanitaire", dans le nord du pays, selon une source officielle.

Malgré leur séparation, la Cédéao et le Mali🇲🇱, le Burkina Faso🇧🇫 et le Niger🇳🇪 conviennent de coopérer dans "la lutte contre le terrorisme" et "sauvegarder les acquis de l'intégration régionale". Une annonce faite dans un communiqué commun aux deux organisations à l'issue d'une rencontre à Bamako.

🎞️ L’instant culture

📽️Le continent pleure la disparition du réalisateur algérien🇩🇿 Mohamed Lakhdar Hamina, décédé hier à l'âge de 95 ans, seul cinéaste arabe et africain à avoir été couronné à Cannes. C'était en 1975 pour son film, "Chronique des années de braise".

Surnommé "la voix du désert et de la paix", l'artiste engagé malien🇲🇱 Thialé Arby nous parle de sa musique, dans laquelle il réalise une fusion audacieuse de musiques traditionnelles et contemporaines, et des ponts qu'il tente d'ériger entre les communautés de son pays marqué par des tensions.

⚽ Info sports

Football africain : championne du Maroc🇲🇦, la Renaissance Sportive de Berkane remporte sa troisième étoile en Ligue des Champions CAF, dimanche 25 mai, face aux Tanzaniens de Simba SC.

📱Sur nos réseaux sociaux

À l’occasion de la seconde édition du Salon du monde arabo-amazigh, en région parisienne, plusieurs personnalités nous ont confié ce que représentait pour eux cette identité.

RD Congo🇨🇩: le discours de l'ex-président congolais Jospeh Kabila marque son retour en politique et, anonce-t-il, au pays après un exil volontaire.

L'Afrique vue par le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, décédé vendredi à 81 ans. En 2003, lors d’une exposition sur l’Amazonie dans les locaux de Sciences Po Paris, il évoquait sa vision de l’Afrique au micro de TV5MONDE.