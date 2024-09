Retour des visas entre le Maroc et l’Algérie, soupçons de tentative de coup d’État au Bénin, début de la vaccination contre le Mpox en RDC : le Récap’ Afrique de la semaine

🌍 L’actu en bref

🇩🇿 L'Algérie annonce le 26 septembre le " rétablissement immédiat" d'un régime de visas pour " tous les étrangers détenteurs d'un passeport marocain ". Elle accuse son voisin de déployer des "agents de renseignements sionistes".

🇧🇯 Au Bénin, un commandant de la Garde républicaine, un ancien ministre et un homme d'affaires ont été arrêtés et soupçonnés d'avoir planifié un coup d'État. Une enquête a été ouverte afin d’identifier toutes les personnes impliquées, indique la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin (Criet).

Un commandant de la Garde républicaine, un ancien ministre et un homme d'affaires ont été arrêtés et soupçonnés d'avoir planifié un coup d'État. Capture d'écran TV5MONDE

🇨🇩 La campagne de vaccination contre le Mpox a débuté en République Démocratique du Congo . Chaque jour, médecins, infirmiers et autres relais communautaires sillonnent la région pour convaincre les plus méfiants.

📺 Dans le JTA

Les relations entre la France et l'Afrique n'ont aucun secret pour Robert Bourgi. L'avocat le raconte avec Frédéric Lejeal, journaliste spécialisé de l’Afrique, dans un livre "Ma vie en Françafrique" aux éditions Max Milo . Il affirme n’avoir "jamais été mêlé aux scandales de la Françafrique".

Au Sénégal, un audit sur les finances publiques a été lancé. Une équipe financière judiciaire a été mandatée afin de combattre la corruption et les détournements de deniers publics. Mais l’opposition redoute une chasse aux sorcières en cette période pré-électorale. Le régime de Macky Sall est accusé d'avoir trafiqué les chiffres.

📶 Sur notre site

Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, des migrantes arrivent en Tunisie dans l'espoir de rejoindre l'Europe. Ce périple s'achève parfois dans la violence lorsqu'elles tombent entre les mains des forces de l'ordre tunisiennes, comme le révèlent plusieurs médias. L'Europe réclame une enquête.

(Re)lire Migrantes : des forces de l'ordre tunisiennes accusées de violences sexuelles

Pour relever le défi de l'alphabétisation dans un pays avec plus de 280 langues parlées, le Cameroun parie sur un modèle d'éducation multilingue. Plusieurs langues maternelles sont désormais inscrites au programme scolaire au même titre que l'anglais et le français, langues officielles. À cet égard, ce pays d’Afrique centrale est cité en exemple par l'Unesco.

(Re)lire Au Cameroun, l'apprentissage des langues maternelles à l'école est un gage de réussite

🎭 L’instant culture

En République Démocratique du Congo, le comédien Niamba Malafi a conçu un spectacle pour dénoncer le système carcéral et les conditions de vie des prisonniers. Lui-même est sorti de prison il y a un mois.

🚴 Info sports

La dernière étape du Tour de Côte d'Ivoire a été remportée par le Camerounais Rodrigue Kuere Nounawe. En football, la Ligue des champions se poursuit avec la suite de la phase retour du deuxième tour préliminaire. En Guinée, Michel Dussoyer devient le nouveau sélectionneur du Syli national.

📱 Sur nos réseaux sociaux

🎬 C’est une histoire tombée aux oubliettes, désormais réhabilitée au cinéma à travers « Ni chaînes Ni maîtres ». Premier film du réalisateur et scénariste franco-béninois Simon Moutaïrou qui revient sur le marronnage sur l’île de France, l’actuelle île Maurice.

L’artiste sénégalais Jahman, en concert le 27 septembre au Fort d’Aubervilliers, était l’invité du JTA de TV5MONDE. L’occasion d’aborder avec lui le rôle central des femmes dans plusieurs de ses clips.

[ LeMémo ] de la semaine

En novembre 2022, la Côte d’Ivoire rendait hommage aux victimes des violences meurtrières de la crise post-électorale de 2010-2011. Reportage de la correspondante de TV5MONDE, Christelle Pire, à Duékoué, ville théâtre de massacres faisant près d'un millier de morts.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

🚂 À bord du Maghreb Orient Express

Dans le quartier du Guéliz à Marrakech, un mystérieux bruit tourmente, nuit et jour, une vieille dame. Inquiets, sa fille et son petit-fils quittent Paris pour mener l'enquête. Sur place, ils guettent mais aucun bruit ne se fait entendre... Tout le bruit du Guéliz (éditions Albin Michel) est le premier roman de Ruben Barrouk, qui est retourné dans la ville rouge, sur les traces de sa famille séfarade. Son livre, qui figure dans la première sélection du prix Goncourt, est en lice aussi pour le Goncourt des Lycéens.