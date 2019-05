Retour du corps d'Etienne Tshisekedi en RDC : journée d'hommage populaire au "sphinx"

C'est dans l'après midi de ce vendredi 31 mai que la dépouille d'Etienne Tchisekedi est arrivée au stade des Martyrs de Kinshasa. Une cérémonie d'hommage, populaire et officielle, a été organisée pour le chef historique du parti de l'UDPS. Dans le cortège également, se trouve Marthe Tshisekedi, sa veuve, qui l'accompagne depuis le départ de Bruxelles.Son fils, Felix, est arrivé plus tard. Il est désormais président de la République démocratique du Congo, accomplissant en quelque sorte le rêve du père.Pour cette occasion, le nouveau président de la République a invité deux homologues de pays voisins : l'Angola, et le Rwanda.Le parti de l'UDPS et son dirigeant ont toujours été très populaires dans la capitale Kinshasa. Les plus fidèles de ses partisans attendaient depuis le matin, devant l'hôpital du cinquantenaire, où le cerceuil a passé la nuit.L'opposant est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017, mais pendant deux ans, le gouvernement du président Kabila n'a pas donné l'autorisation du rapatriement.Avec les élections et l'arrivée à la présidence de son fils en janvier 2019, la situation s'est débloquée.La cérémonie du retour n'en a pris que plus d'importance. Elle a commencé à l'aéroport de Njili dès jeudi 30 mai, quand le corps est arrivé par un vol spécial, accueilli par une délégation officielle. L'inhumation doit avoir lieu demain samedi 1er juin, au mausolée à la Nsele, près de Kinshasa.