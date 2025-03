Retraits en série de l'OIF, les prix littéraires de Hemley Boum, la rencontre Tshisekedi-Kagame... le Récap Afrique de la semaine

🌍 L’actu en bref

🇳🇦 Netumbo Nandi-Ndaitwah devient la présidente de la Namibie et première femme au pouvoir de ce pays d’Afrique australe, vendredi 21 mars. Voici cinq choses à savoir sur "NNN", comme elle est surnommée.

La présidente élue de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, le 5 décembre 2024 après l'annonce des résultats officiels de l'élection. AP Photo/Dirk Heinrich

🇨🇩 À l'est de la RD Congo, la localité de Walikale est tombée sous le contrôle des combattants antigouvernementaux du M23 malgré le cessez-le-feu évoqué lors d'une rencontre entre les présidents de la RDC et du Rwanda.

🇸🇩 Au Soudan après deux ans de guerre, l'armée soudanaise a annoncé, le matin du vendredi 21 mars 2025, avoir repris le palais présidentiel, dans le centre de Khartoum. Le bâtiment était occupé par les Forces de soutien rapide depuis le début du conflit.

Après le Niger 🇳🇪 et le Burkina Faso 🇧🇫, le Mali 🇲🇱 a déclaré quitter l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), mardi 18 mars, dans une lettre du ministère des Affaires étrangères. Ces trois pays sont dirigés par des régimes militaires et ont rompu avec l'ancien allié français au nom du souverainisme.

🇹🇳 Le Premier ministre tunisien, Kamel Madouri, a été limogé par le président, Kais Saied, dans la nuit de jeudi à vendredi 21 mars. Aucune raison officielle n’a été fournie pour le moment

🇨🇮 Trois grands noms de la politique ivoirienne restent radiés de la liste électorale provisoire publiée en début de semaine: l'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ex-Premier ministre Guillaume Soro. Une absence qui empêche pour l'instant leur candidature à la présidentielle du 25 octobre.

📺 Dans le JTA

🇧🇯 À l'occasion de la 30e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, le thème de cette année est « Prenez la parole ! », et met à l'honneur le pouvoir de l'expression orale et du débat dans l'espace francophone. Au Bénin, beaucoup d'enfants se forment pour avoir accès à la prise de parole dès leur plus jeune âge.

🇬🇳 En Guinée, 8 mois après l'annonce du verdict dans le procès du massacre du stade le 28 septembre 2009, à Conakry, l'indemnisation des victimes tarde à venir. Témoignage d'une femme violée et battue toujours souffrante faute de médicament.

Diplomatie : les présidents congolais 🇨🇩 Félix Tshisekedi et rwandais 🇷🇼 Paul Kagame se sont rencontrés le 18 février au Qatar. Ils ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la RD Congo. Analyse du journaliste et professeur à Sciences Po, Vincent Hugeux.

🚰 En Afrique subsaharienne, environ 35% de la population n'a pas accès à l'eau potable, ce qui représente plus de 300 millions de personnes. Des puits solaires ont changé la vie de milliers de villageois grâce à l'association Or Bleu. Entretien avec son co-fondateur Yassine Benserida.

🛜 Sur notre site

Quelles sont les principales raisons de la crise entre l'Algérie 🇩🇿 et la France 🇫🇷 ? Les deux pays sont aujourd'hui à deux doigts de la rupture. On fait le point sur les polémiques qui alimentent la crise actuelle.

🇸🇳 Pendant le mois de Ramadan au Sénégal, chaque soir, la rupture du jeûne se partage en famille autour de tables souvent généreusement garnies. De nombreux médecins et nutritionnistes alertent sur l'excès de sucres et de graisses au cours de ces repas. À Dakar, certains proposent désormais des alternatives équilibrées qui allient plaisir et diététique.

🎤 L’instant culture

🇨🇲 La Camerounaise Hemley Boum est la nouvelle lauréate du Grand Prix Afrique, récompense littéraire décernée lors du Salon du livre africain à Paris. Un prix remis pour son cinquième roman, "Le rêve du pêcheur", puissante fresque familiale entre Douala et Paris. L'écrivaine Hemley Boum est notre invitée. Quelques jours après, son roman a obtenu le Prix des 5 continents de la Francophonie.

🏄 Info sports

🇿🇼 La Zimbabwéenne Kirsty Coventry a été élue présidente du Comité international olympique, ce jeudi 20 mars 2025, en Grèce. Elle devient la 10ème présidente du CIO et succède à l'Allemand Thomas Bach. La décision s'est faite dès le premier tour.

⚽ Coupe du Monde 2026 : quelles seront les équipes africaines qualifiées ? La compétition se tiendra du 11 juin au 19 juillet au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Pour la première fois, 48 équipes seront qualifiées, dont 10 issues du continent africain. Le point sur les qualifications en Afrique à l'occasion de la 5e journée sur dix.

🇨🇮 Chronique Sports : Lise-Laure Etia revient sur les faits marquants de l'actualité sportive de la semaine, particulièrement sur la nomination de Samuel Eto'O au comité exécutif de la Confédération africaine de football.

📱Sur nos réseaux sociaux

#OIF : "Je ne suis pas pour les sanctions", déclare Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, au sujet des trois pays africains qui ont quitté l'organisation.

✍️À seulement 11 ans, M’Boh Mariame était la plus jeune participante du Salon du livre africain de Paris 2025 ! 📚Aujourd’hui en classe de CM2 à #Conakry, Mariame a commencé à écrire à seulement 9 ans. Elle compte faire de l’écriture sa passion et son métier. Et elle a un message à vous transmettre.

Le pape François est malade. Il vient de convoquer les cardinaux. Deux cardinaux africains peuvent jouer un rôle décisif dans l’avenir de l’Eglise, Fridolin Ambongo et Robert Sarah. Qui sont-ils?