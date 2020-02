Rwanda : le chanteur et activiste Kizito Mihigo est mort

Le chanteur chrétien et activiste rwandais Kizito Mihigo a été retrouvé mort vers 5 heures (2 heures GMT) ce lundi 17 février dans sa cellule. Il avait été arrêté il y a quatre jours alors qu'il tentait, selon la police, de traverser la frontière sud du Rwanda vers le Burundi.Le porte-parole de la police John Bosco Kabera a déclaré que le chanteur avait reçu la visite de membres de sa famille et de son avocat durant sa détention. « Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de son suicide », a-t-il rajouté.Kizito Mihigo avait été accusé en 2014 d'avoir mobilisé des jeunes pour des mouvements rebelles en exil dont des membres sont accusés d'avoir activement participé au génocide de 1994 qui a fait 800.000 morts, essentiellement parmi les Tutsi, selon l'ONU.Il s'est attiré les foudres du Front populaire rwandais (FPR) en 2013 après avoir composé des chansons qui remettaient en question la façon dont le gouvernement exerçait un contrôle strict sur l'héritage de la tragédie de 1994.L'une de ses chansons, Igisobanuro Cy'urupfu (L'explication de la mort), avait été interdite en 2014, car elle évoquait les crimes commis par les soldats FPR.Mihigo avait été condamné à une peine de dix ans de prison en 2015 pour conspiration contre le gouvernement avant d'être remis en liberté en septembre 2018. Il avait été gracié par le président Paul Kagamé avec 2000 autres prisonniers politiques.Mihigo se présentait surtout comme un chantre de la réconciliation et de la paix. Il avait fondé une oeuvre dans ce sens la Kizihito Mihigo Peace Foundation