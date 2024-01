Rwanda - RDC : Kigali dit avoir tué un "soldat" congolais et arrêté deux autres à la frontière

Image d'archives. Des soldats congolais marchent le long de la frontière avec le Rwanda sous les yeux de soldats rwandais en poste de surveillance près de Goma, à l'est de la RDC, 17 juin 2022.

Dans un climat de tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, Kigali a annoncé avoir tué un "soldat" congolais et arrêté deux autres qui auraient franchi la frontière et tiré.