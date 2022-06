Sadio Mané, les chiffres XXL d'un transfert au Bayern Munich

5

Comme la cinquième étape dans la carrière européenne de Sadio Mané. Aujourd’hui âgé de trente ans, le joueur formé à Génération Foot va connaître son cinquième club européen après avoir porté les couleurs du FC Metz, club partenaire de son Académie au Sénégal, du RB Salzbourg, du Southampton FC et du Liverpool FC. Ses deux titres majeurs avec la troupe de Jürgen Klopp sont une Ligue des Champions en 2019 et un titre de champion de Premier League acquis en 2020. Le natif du village de Bambali va découvrir en Allemagne son quatrième championnat professionnel après la France, l’Autriche et l’Angleterre.

20

Soit, en millions d'euros, le montant estimé du salaire annuel que percevra Sadio Mané au Bayern Munich. Montant estimé car, selon les sources, on oscille entre 15 et 25 millions d'euros par an. Le club champion d'Allemagne a en tout cas consenti un gros effort pour s'assurer les services du candidat au Ballon d'Or, qui a bénéficié d’une prime à la signature de 5 millions d’euros. Viendront s’ajouter diverses primes selon le classement du club à la fin de la saison, le nombre de buts marqués par Mané et son rang dans le classement du... Ballon d’Or France football.

Football : les coulisses du transfert de Sadio Mané

32

Soit, en millions d'euros, le montant du chèque qu'aurait signé le Bayern Munich pour s'attacher les services de Sadio Mané. La presse britannique évoquait de son côté un montant avoisinant les 30 millions de livres, soit autour de 36 millions d'euros. Il s'agit quoiqu'il en soit du transfert le plus marquant de ce début de mercato, au moment où le Nigérian Taiwo Awoniyi, meilleur buteur africain de Bundesliga la saison passée, fait le chemin inverse de Mané en quittant l'Union Berlin pour Nottingham Forest, moyennant un chèque de 20,5 millions d'euros. Plus gros transfert vers l'Allemagne à ce jour (mais le mercato durera jusqu'à la fin août), l'arrivée du Sénégalais au Bayern n'entre toutefois pas dans le Top 10 des emplettes de l'histoire du club, puisque dix joueurs ont coûté plus cher que lui. Une question d'âge essentiellement : on constate une décote sur le prix des joueurs quand ils franchissent le cap de la trentaine.

42

Soit, en millions d'euros, le montant total que pourrait atteindre le transfert de Sadio Mané. La signature du champion d'Afrique est en effet assortie de différents bonus, selon le nombre de matches joués et de buts marqués par la recrue. Un montant qui plaçerait le Lion de la Teranga au pied du podium des joueurs les plus chers de l'histoire du Bayern Munich, loin derrière le Français Lucas Hernandez (80 millions d'euros) et l'Allemand Leroy Sané (60 millions d'euros), mais sur les talons du Français Dayot Upamecano (42,5 millions d'euros).

120

Comme le nombre de buts marqués par Sadio Mané avec Liverpool. Sous le maillot des Reds, il aura disputé 269 rencontres. A quel total parviendra-t-il au Bayern Munich lors des trois saisons qui s'annoncent ? Cela dépendra de son adaptation (on ne se fait pas beaucoup de souci à ce sujet) mais aussi de son utilisation par le très jeune et novateur Julian Nagelsmann. L'entraîneur des Bavarois voit-il en Mané un remplaçant de Serge Gnabry sur le flanc gauche de l'attaque ? Ou bien un substitut axial à Robert Lewandowski, que l'on dit en partance pour le FC Barcelone ? La question n'est pas tranchée et dépend en grande partie du Polonais, mais aussi du Bayern, qui pourrait recruter un avant-centre de métier. Souvent utilisé dans un registre de faux numéro 9 ces derniers mois par Jürgen Klopp, Sadio Mané n'est toutefois jamais aussi à l'aise que lorsqu'il arpente le côté gauche et rentre dans l'axe pour laisser parler son sens du but.

