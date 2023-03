Sadio Mané, un retour tant attendu

Son dernier match datait du 8 novembre 2022. Sadio Mané a enfin rejoué avec le Bayern Munich. Ce retour attendu par tous les supporters du Rekordmeister a eu lieu dimanche à l'occasion de la réception victorieuse de l'Union Berlin (3-0, 22e journée de Bundesliga). Entré à la place de Coman après une bonne heure de jeu, le Sénégalais a retrouvé les terrains après une longue blessure au genou, à la tête du péroné pour être plus précis, qui l’avait empêché de disputer la deuxième phase finale de Coupe du monde de sa carrière. Chaudement applaudi, le champion d'Afrique aurait même pu offrir une passe décisive à Thomas Müller, mais le meilleur passeur de l’histoire du championnat allemand a vu sa tentative repoussée de la tête par le portier adverse !



Suivie comme un feuilleton sur les médias sociaux du Bayern, la convalescence de Sadio Mané s'est déroulée sans psychodrame ni polémique, dans le respect des protocoles médicaux. Après avoir repris la course, le 24 janvier, le natif de Banbali a ensuite pu retoucher le ballon avant de reprendre l'entraînement collectif, la semaine dernière. « Oui, je suis prêt à 100%. Cela n’a pas été facile, mais ça fait partie de notre métier. Ce fut long. Le plus important c’est que je me sens très bien maintenant, commentait l'intéressé le 16 février. Je savais que la blessure était sérieuse. Mais c’était la volonté divine. On n’y peut rien surtout à la veille d’une Coupe du monde. J’ai essayé d’être le plus positif pour pouvoir récupérer et revenir le plus vite possible. Et tout le monde était derrière moi. Cela m’a facilité la tâche. » Le Sénégal à son chevet

Car son club n'a pas été le seul à être aux petits soins pour Sadio Mané. L'ancien de Génération Foot a reçu le soutien constant des autorités sénégalaises. Le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, lui a même fait l'honneur d'une visite à la Säbener Strasse, siège du Bayern, le 16 février dernier. « Personnellement, cela a été une motivation supplémentaire, confiait alors le joueur de 31 ans. Si Je suis devenu un footballeur c’est grâce à l’équipe nationale du Sénégal. Elle est toujours la priorité pour moi. Quand j’étais jeune, je ne regardais que l’équipe nationale. C’est ce qui m’a vraiment poussé à devenir footballeur. » Les Lions de la Teranga pourront donc compter sur leur maître à jouer pour la double confrontation face au Mozambique, fin mars dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN.



Mais avant cette échéance africaine, Sadio Mané en voit une autre, européenne celle-là, se profiler à l'horizon. Le 8 mars, le Bayern Munich reçoit le Paris Saint-Germain pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Nantis d'un but d'avance, les hommes de Julian Nagelsmann vont retrouver leur titulaire naturel sur le flanc gauche de leur attaque. D'abord utilisé au poste d'avant-centre par le jeune technicien, le Sénégalais avait ensuite retrouvé son aile, où ses qualités techniques permettent une meilleure animation du couloir gauche, souvent occupé par le très véloce Alphonso Davies. Un joueur de grands matchs

Si l'on s'en tient au seul compartiment offensif, sa blessure avait aussi brisé la complicité naissante avec Eric Maxim Choupo-Moting. Auteur d'une saison consistante, le Camerounais devrait de nouveau jouer les pivots, avec un Mané qui tourne autour. A moins que ce soit Thomas Müller qui lui serve de point d'appui dans le schéma, volontiers disruptif, de l'ex-coach du RB Leipzig. Sadio Mané effectue son retour au moment où l'altitude commence à s'élever dans la saison européenne du Bayern Munich. Cela tombe bien, le finaliste de la Ligue des Champions 2022 n'aime rien tant que les affiches de gala et les rencontres couperets.



Son ancien club, Liverpool, se rend compte du vide laissé à ce niveau par le premier vainqueur du trophée Socrates. En grand connaisseur, Arsène Wenger soulignait son importance dès le mois d'octobre dernier. « Liverpool a perdu Mané, qui était un joueur de haut niveau dans les grands matchs. Il avait quelque chose, une attitude agressive et de la détermination, constatait l'ancien manager d'Arsenal sur BeIN Sports. Il marquerait quoi qu'il arrive, il ferait bouger les choses. C'est difficile de mesurer ce que ça leur enlève. Il leur manque quelque chose qu'ils avaient avant. » Alors, la théorie des vases communicants se vérifiera-t-elle ? Début de réponse pour le Bayern Munich et Sadio Mané le 8 mars prochain à l'Allianz Arena, face au PSG de Kylian Mbappé et de Lionel Messi.