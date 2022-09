Sahara occidental: l'émissaire de l'ONU rencontre les indépendantistes du Polisario

Le Sahara occidental est revendiqué par le Maroc et par les indépendantistes du Front Polisario. La couronne marocaine veut imposer son plan de règlement du conflit et faire reconnaître sa souveraineté. Pour y parvenir, le Maroc mène une opération de communication à l'extérieur et sur le terrain. Précisions d'Anaïs Furtade et Patrick Didier.